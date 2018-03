Publikum feiert Sänger und Musiker

„Mamma Mia“, was ist das für ein Abend gewesen: Nach rund drei Stunden Show-Programm hat das Publikum in der ausverkauften Stadthalle Tuttlingen die Sänger und Musiker auf der Bühne mit Standing Ovations, lautstarken Zurufen und Pfiffen ausgelassen gefeiert.

Das neue Programm der Produktion „Musical Night in Concert“ hat besonders im zweiten Teil des Abends gezündet und den sprichwörtlichen „berühmten Funken“ auf die Zuschauer überspringen lassen, die am Ende immer mehr Zugaben von dem sympathischen Team auf der Bühne forderten.

Die Akteure auf der Bühne überzeugten dabei nicht nur mit ihrem schauspielerischen, tänzerischen und musikalischen Können, sondern vor allem dadurch, dass wirklich jeder gespielte oder gesungene Ton live war. Und so gab es ab und an gesangliche Intonationsschwächen, was aber durch eine rasante, überzeugende, begeisternde Show und eine tolle Begleitband wettgemacht wurde. Das gesamte Ensemble überzeugte mit einer temporeichen, schillernden Reise durch bekannte Musical-Klassiker wie „Cabaret“, „West Side Story“, einem beeindruckenden Medley aus „Hair“ und dem „König der Löwen“, aber auch mit neuen Produktionen wie „Something Rotten“, das erst im vergangenen Jahr am Broadway Premiere feierte.

Besucher absolvieren Stuhltänze

Was die Sängerinnen und Sänger, Alexandra Gentzen, Tracy Plester, Corie Townsend, Simon Tunkin und Sascha Lien, hervorragend begleitet durch die Musiker der Axel Törber Band, an diesem Abend romantisch mit großen Gefühlen, aufregend und spektakulär, aber auch witzig, in rascher, fast schon atemloser Abfolge auf die Bühne zauberten, überzeugte. Schritt für Schritt, Melodie für Melodie eroberten die professionellen Musical-Sänger das Publikum. Sie agierten auch immer wieder im Zuschauerraum, und so blieb es nicht aus, dass dieses mitklatschte, mitsang, mitwippte, im Rhythmus winkte und – insbesondere nach der Pause – nach dem Song „I will follow him“ aus „Sister Act“, dem Ensemble völlig begeistert folgte und auf den Sitzplätzen fast schon „Stuhltänze“ vollführte.

Gut das Medley bekannter Abba-Melodien, das Duett aus dem „Phantom der Oper“ mit Simon Tunkin und Alexandra Gentzen, oder Curie Townsend mit „I have nothing“ aus „Bodyguard“, sowie ein in seinen zahlreichen Rollen hervorragend agierender Sascha Lien, unter anderem als Udo Lindenberg. Toll auch die Moderation durch Axel Törber, den musikalischen Leiter und Schlagzeuger der Band, der interessante Details rund um die Musicals und deren Geschichte erzählte.

Beim abschließenden Medley aus „We will rock you“ verwandelte sich die Stadthalle in einen „brodelnden Musical-Hexenkessel“, an dem nicht nur die begeisternden Musical-Sänger Teil hatten, sondern auch die Musiker, die den ganzen Abend über, zusätzlich zu ihrem hervorragenden Spiel, mit einer fröhlichen Performance zum absoluten Gelingen der Show beitrugen. Nach der Homage an Udo Jürgens zum Song „Ich war noch niemals in New York“, bei dem das Ensemble in weißen Bademänteln auftrat, konnte das begeisterte Publikum am Ende nur eines sagen „Danke für die Lieder“ aus dem bekannten Abba-Titel, und, „Danke“ für den schönen Abend.