Psychothriller mit Augenzwinkern

Das Berliner Kriminaltheater hat Sebastian Fitzeks Psychothriller „Der Seelenbrecher“ mit in die Tuttlinger Stadthalle gebracht. Vom 370-Seiten-Psychothriller zum Kammerspiel: Dafür hat die Truppe die Vorlage auf einen einzigen Handlungsort, den Aufenthaltsraum einer psychiatrischen Klinik, eingedampft. Dramaturg Wolfgang Rumpf hat den Stoff in seiner Inszenierung mit einem gehörigen Schuss Humor angereichert.

Wie in einer klassischen Agatha-Christie-Szenerie wird eine psychiatrische Klinik durch einen Schneesturm von der Außenwelt abgeschnitten: kein Handy-Empfang, kein Durchkommen auf vereisten Straßen – und dabei treibt sich ganz in der Nähe ein gesuchter Verbrecher herum. Der hatte drei junge, hübsche Frauen in seinen Fängen, bevor er sie körperlich unversehrt, aber psychisch zerrüttet und tödlich apathisch wieder freigelassen hatte.

Nachdem es ein Arzt gerade noch blutüberströmt in die Klinik geschafft hat, werden die Schotten dichtgemacht. Doch ist der Verbrecher wirklich ausgesperrt? Oder befindet er sich längst in der Klinik, gut getarnt mitten unter den Eingeschlossenen? Zur eigenen Sicherheit wollen alle sechs in der Klinik Eingeschlossenen in einem Raum bleiben.

Der Undurchsichtigste unter ihnen ist Caspar (André Zimmermann), der Patient, der angeblich unter Gedächtnisverlust leidet. Caspars aufblitzende Erinnerungsfetzen scheinen ihn schwer zu belasten. Doch jedes Mal, wenn sich seine Mitstreiter aus der Klinik - und auch die Zuschauer - gerade sicher zu sein scheinen, dass nur er der Täter sein kann, nimmt das Stück eine unerwartete Wendung.

Es stellt sich heraus, dass alle sechs eingeschlossenen eine dunkle Seite verbergen: Yasmin, die coole, kaugummikauende „Psycho-Nanny“, Tom, der Krankenwagenfahrer mit Original Berliner Schnauze, der geflissentliche Hausmeister Dirk, Stammpatientin Greta, die einiges zur Lösung des Falles beitragen kann – und die Ärztin Dr. Sophia Dorn (Kristin Schulze). Sophia trägt ein sehr, sehr düsteres Geheimnis in sich. So düster, dass man die wirklich überraschende Wendung am Schluss kaum glauben mag.

Die Bezeichnung „Psycho-Thriller“ interpretiert die Truppe an vielen Stellen mit einem ganz großen Augenzwinkern. So provoziert sie etwa bewusst mit schrillen Schreckensschreien aus dem Hintergrund oder mit einem blutverschmierten Schauspieler an der Glastür bei den Zuschauern eher Lachen als Schreckensstarre – eine Wohltat an einem Theaterabend in bewegten Zeiten.