Psychosozialer Förderkreis schließt neue Kooperation

Seit 1952 gedenken die Menschen in Deutschland zwei Sonntage vor dem ersten Advent der Kriegstoten und Opfer von Gewaltherrschaften.

So auch in Wangen, wo am Volkstrauertag normalerweise eine entsprechende Veranstaltung im Alten Gottesacker Tradition ist. In der Stadt gibt es darüber hinaus eine ganze Reihe kleinerer Straßen, die namentlich Bezüge zu Schlachten des Ersten Weltkriegs haben – allerdings ohne ein Zeichen der Einordnung in den historischen Kontext.