Im Fall um das Blind Date, bei dem ein 24-Jähriger von vier Frauen verprügelt worden ist, hat die Polizei eine der Täterinnen gefasst. Das teilte Polizeisprecher Herbert Storz auf Anfrage unserer Zeitung mit. Da die junge Frau und ihr mutmaßliches Opfer sich per Telefon verabredet hatten, konnten die Beamten die Verbindung nachverfolgen und die Täterin identifizieren.

Bei der Vernehmung nahm der Fall allerdings eine unerwartete Wendung: So sagte die junge Frau aus, der 24-Jährige habe sich sexuell an ihr vergriffen. Entgegen erster Annahmen habe das Treffen der beiden zunächst an einem Imbiss nahe des Freibads stattgefunden. Von dort seien sie mit dem Auto des mutmaßlichen Opfers zu einem „ungestörten Ort“ – dem Parkplatz, an dem die junge Frau gemeinsam mit drei Freundinnen später auf den 24-Jährigen einprügelten – weitergefahren. Der junge Mann weist diese Aussage zurück. Die Polizei ermittelt weiter.