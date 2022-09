ProTUT wehrt sich gegen Vorwurf, zu wenig zu tun

Zu Unrecht angegangen und nicht richtig dargestellt fühlt sich der Handels- und Gewerbeverein ProTUT: In einem in der vergangenen Woche erschienenen Zeitungsartikel hatte sich der Tuttlinger Buchhändler Christof Manz mehr Engagement für die Innenstadt gewünscht.

„Nicht jammern, sondern etwas tun“, hatte sich Manz unter anderem im Hinblick auf zurückgehende Kundenzahlen im Einzelhandel geäußert. Für Samstag, 1. Oktober, organisiert er derzeit im Auftrag der Stadtverwaltung ein Erntedankfest auf dem Marktplatz, bei dem auch Naturalien für den Tafelladen gespendet werden können. Damit soll denjenigen geholfen werden, die sich aufgrund der gestiegenen Preise vieles nicht mehr leisten können.

Nicht alle Absagen gehen auf ProTUT zurück

Manz’ Aussage, dass es sich andere Akteure in Tuttlingen zu einfach machen und zu wenig tun, verärgerte wiederum den Handels- und Gewerbeverein ProTUT. Längst nicht alle der abgesagten Veranstaltungen gehen auf ProTUT zurück, betont Michael Meihack, Ressortleiter Event und Gastronomie.

„ProTUT fühlt sich in dem Artikel nicht richtig dargestellt“, sagt M.ichael Meihack

Das Stadtfest habe die Stadt Tuttlingen abgesagt – und die danach als Ersatz angekündigte Weinstraße sei eine Planung des städtischen Citymanagements gewesen. Er wehre sich gegen den Eindruck, ProTUT mache zu wenig: Verkaufsoffener Sonntag, die Einführung der digitalen Gutscheinkarte, der Adventstreff – all das organisiere ProTUT noch in diesem Jahr. „Auch den Osterwanderweg auf dem Honberg habe ich angefangen“, so Meihack.

Dazu kommt: Bei ProTUT gehe es nicht nur darum, Aktionen und Veranstaltungen zu organisieren. „Als Interessenvertretung sind wir auch für unsere Mitglieder da“, sagt Meihack. Drei sogenannte Synergietreffs fänden bis zum Jahresende noch statt – ein internes Treffen, das dem Austausch der Mitglieder diene.

„Allgemeine Verdrossenheit“

Dass die Stimmung unter den Einzelhändlern derzeit schwierig ist, findet jedenfalls Frank Butsch, Ressortleiter Handel bei ProTUT.

„Das Problem gerade ist, dass es null Beteiligung gibt“, sagt Frank Butsch.

Unter vielen Händlern herrsche eine allgemeine Verdrossenheit. Zurückgehende Kundenströme, gestiegene Energiekosten, schlechte Warenfrequenz: „Die Stimmung ist gerade auf dem Nullpunkt.“ Umso wichtiger hält er gemeinsame Aktionen, wie beispielsweise den Verkaufsoffenen Sonntag am 16. Oktober. „Aber wir von ProTUT können auch nur den Rahmen setzen“, sagt er.

Nach wie vor gebe es Läden, die sich am Verkaufsoffenen Sonntag nicht beteiligen würden. „Sie schauen nur auf die Umsatzzahlen und sagen, das lohne sich nicht“, so Butsch. Doch: „Es geht ja auch um die Imagewerbung – wer am Verkaufsoffenen Sonntag bei mir im Laden war, kommt vielleicht ein paar Wochen später wieder und kauft etwas.“

Dass ProTUT zu wenig machen, findet Butsch jedenfalls nicht. Falsch findet er allerdings, sich untereinander Vorwürfe zu machen. „Mir geht es um die Sache. Es bringt nichts, sich gegenseitig schlecht zu machen“, betont er. „Die Krise auszusitzen, wird nicht funktionieren – und viele Händler merken: Wieder herauszukommen, geht nur gemeinsam.“