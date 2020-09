ProTUT warnt vor unseriösen Angeboten

Der Gewerbe- und Handelsverein ProTUT Tuttlingen warnt vor unseriösen E-Mails an Teilnehmer der Ausbildungsbörse. Wer das darin enthaltene Angebot annehme, dem entstünden laut Angaben der Polizei „nicht nachvollziehbare immense Kosten“.

In diesen Spam-Mails, in denen ProTUT als Messeveranstalter und nicht als Absender genannt wird, werden die Börsenteilnehmer aufgefordert, ihre Daten und Ansprechpartner zu prüfen und zu aktualisieren. Das Erneuerungsformular ist mit einem Dreijahresvertrag verbunden, der zu einem Betrag von 1212 Euro pro Jahr verpflichtet. Auf Nachfragen beim Polizeirevier Tuttlingen erhielt der Verein folgende Informationen: „Bei dem übermittelten Schreiben dürfte es sich um ein eher unseriöses Angebot über den Eintrag in eine Art Werberegister / Verzeichnis für Unternehmen handeln. Sollten die Unterlagen tatsächlich ausgefüllt und zurückgesendet werden, dürfte ein wirksamer Vertrag zu immensen, jährlichen, nicht nachvollziehbaren Kosten entstehen. Von einem Vertragsabschluss ist aus polizeilicher Sicht dringend abzuraten.“