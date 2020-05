ProTUT warnt vor betrügerischem Schreiben

Der Friedrichshafener Autozulieferer ZF plant bis zum Jahr 2025 weltweit zwischen 12000 und 15000 Arbeitsplätze abzubauen – davon etwa die Hälfte in Deutschland.

Das schreiben ZF-Chef Wolf-Henning Scheider und seine Vorstandskollegin Sabine Jaskula in einem Brief an die Belegschaft. In dem Schreiben, das die Mitarbeiter am Donnerstagnachmittag erhielten und das der „Schwäbischen Zeitung“ vorliegt, begründet der Vorstand die Maßnahme mit dem Wirtschaftseinbruch im Zuge der Corona-Pandemie und der damit zu erwartenden Rezession.