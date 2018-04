ProTUT verabschiedet Christof Manz

Der Vorstand des Tuttlinger Gewerbe- und Handelsvereins ProTUT verjüngt sich weiter: Bei den Wahlen am Montagabend im evangelischen Gemeindehaus wurden Michael Meihack (bisher Ressort Gewerbe, Dienstleistung und Handwerk) und Steffen Rübelmann (bisher Ressort Handel und Gastro) für das Ressort Events gewählt. Matthias Braun und Dennis Nagy, die in 2017 zunächst für ein Jahr gewählt worden sind, wurden für zwei weitere Jahre in der Ressortleitung Gewerbe, Dienstleistung und Handwerk bestätigt. Im Ressort Handel und Gastro wurde Rainer Koch als neuer stellvertretender Ressortleiter gewählt.

Der große Moment der Jahreshauptversammlung war jedoch die Verabschiedung von Christoph Manz, der neun Jahre lang das Ressort Event bei ProTUT inne hatte. Er wurde vom ehemaligen Ressorleiter Network, Michael Rosa, mit einer bewegenden Rede und von den Vereinsmitgliedern mit stehenden Ovationen bedacht.

„Think global, handle lokal“

Suche man im Netz nach Christoph Manz, stoße man bald auf den Slogan „Think global, handle lokal“ und die Selbstgespräche des stadtbekannten Buchhändlers, sagte Rosa. Manz’ Sternzeichen Jungfrau gebe Hinweise auf seine Prioritäten im Leben: Seinen scharfen Intellekt, er zeichne sich bei geistiger Arbeit aus und interessiere sich für fast alles. Allerdings führe das Sternzeichen auch in die Irre. Statt analytisch und rational zu handeln, erlebe man ihn oft dem Bauchgefühl folgend. Auch mit seiner Gesundheit sei er entgegen seinem Sternzeichen nicht immer gut umgesprungen und das Modebewusstsein der „Jungfrau“ sei nicht besonders ausgeprägt. „Stiefel ist ein Original und gehört in unser Stadtbild hinein. Mit Dir zu arbeiten ist immer ein Abenteuer“, dankte der ehemlaige Ressortleiter.

Michael Rosa, der im vergangenen Jahr seinen Posten für Holger Huber freigemacht hatte, zitierte einen Kommentar aus dem Gränzboten von 2009: ProTUT sei mit Christoph Manz der große Fang gelungen – ein Idealist und unermüdlicher Kämpfer, der sich mit Ideenreichtum und ansteckender Begeisterung in die gemeinsame Sache einbringen wird. „Er macht mit seinen Aktivitäten die Stadt bunter, ein bisschen aufmüpfiger, informierter, weltoffener. Du hast viel Gutes für die Stadt, den Verband, für Leser und Freunde getan. ProTUT hat Dir viel zu verdanken" , betonte Rosa.

Manz selbst erklärte in seinem letzten Tätigkeitsbericht, es sei auch ein bisschen Erleichterung dabei, nach Uwe Schwarzkopf und Rosa auszusteigen. Am Weihnachtsmarkt habe ProTUT sich viele Jahre die Zähne ausgebissen. Ein Adventstreff reiche für ein Mittelzentrum wie Tuttlingen - schließlich gäbe es ja die Weihnachtsmärkte in Nendingen, Möhringen und beim Rittergarten.

Freude an jungem Team

Den Synergietreff von ProTUT hält Manz für wichtig, ebenso den Sommer im Park. Wenn Tuttlingen eine Stadt sei, in der andere Urlaub machen, müsse man gerade in der Urlaubszeit etwas besonderes bieten. „Ich sehe mit Freude die jungen Ressortmitglieder und glaube, dass wir das schaffen, wenn wir mit Schmackes an die Sache herangehen.“

Neben Manz verließ auch Andrea Hellmann den Vorstand des Gewerbe- und Handelsvereins. Ihren Posten übernimmt Steffen Rübelmann. Erneut ins Amt gewählt wurden Gerd Rettkowski, der im Ressort Events federführend für die Ausbildungsbörse verantwortlich ist, sowie Bettina Fillinger und Jörg Sutter im Ressort Handel und Gastgewerbe.

Einen Ausblick auf die gesteckten Ziele des Tuttlinger Gewerbe- und Handelsvereins ProTUT gab Alexander Stengelin, Citymanager bei der Stadt. Tuttlingen müsse vor allem sein Potential besser nutzen: Das TuWass ziehe täglich 1500 Besucher an, die nur 150 Meter von der Innenstadt entfernt seien. Zum Honberg-Sommer kämen zu jedem Konzertabend 2000 Besucher und 15 000 Einpendler zum Arbeiten täglich in die Stadt. Diese Menschen brauche man in der Innenstadt.

Darüber hinaus wolle er den Geschäften in der Innenstadt helfen, besser zu werden. „Sie kommen zurecht? Sie schauen bloß? So sollte man Kunden besser nicht ansprechen“, sagte er und sprach von einer City-Akademie, in der die Unternehmen gecoacht werden könnten. Auch die Digitalisierung solle verstärkt angegangen werden, um einen Gegenpol zum Online-Handel zu bilden.