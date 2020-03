ProTUT-Gutscheine per Post

Der Gewerbe- und Handelsverein ProTUT hat sich auf die Corona-Krise eingestellt: Die ProTUT-Geschenkgutscheine sind auch weiterhin erhältlich – per Post. In rund 60 Geschäften, bei Gastronomiebetrieben und Dienstleistern in Tuttlingen können die Gutscheine eingelöst werden, derzeit in deren Online-Handel oder nach der Wiedereröffnung. „Durch den Kauf auch während der Krise unterstützen Sie den Einzelhandel in Tuttlingen und den Erhalt einer lebendigen Innenstadt“, appelliert ProTUT-Vorstandsmitglied Bettina Fillinger an die Konsumenten. Die Geschenkgutscheine können telefonisch oder per E-Mail in der Geschäftsstelle von ProTUT bei Ursula Schilling bestellt werden – ab einem Wert von zehn Euro. Die Liste der einlösenden Betriebe gibt es dazu. Infos unter Telefon 07461/9114411 oder www.protut.de Foto: pm