Protestanten: Teilgemeinden sollen aufgelöst werden

Die evangelische Kirchengemeinde in Tuttlingen geht ab Sonntag mit ihrem Vorschlag zur Umsetzung des Pfarrplans 2024 in die Kirchenversammlungen der Teilgemeinden. Los geht es mit der Stadtkirche, der Friedenskirche und der Kirche in Möhringen. Am darauffolgenden Sonntag gibt es Versammlungen in der Auferstehungskirche und der Erlöserkirche. Der Vorschlag wurde in einer „Zukunftswerkstatt“ erarbeitet.

Mit der Strukturanpassung reagieren die Protestanten auf den neuen Pfarrstellen-Schlüssel, den sie von der württembergischen Landeskirche erhalten haben. Bis zum Jahr 2024 müssen demnach im Kirchenbezirk Tuttlingen (inklusive Rottweil und Villingen-Schwenningen) die Anzahl der Pfarrstellen von 33,5 auf 30 heruntergefahren werden. Für die Stadt Tuttlingen bedeutet dies einen Wegfall von 1,25 Pfarrstellen, für das Tuttlinger Umland von 0,5 Pfarrstellen (wir berichteten).

In den Überlegungen, die auch mit den Kirchengemeinderäten abgesprochen, bei der Bezirkssynode im Frühjahr 2018 beschlossen und laut Dekan Sebastian Berghaus auf breite Zustimmung getroffen ist, soll Emmingen-Liptingen künftig nicht mehr gemeinsam mit Möhringen betreut, sondern mit Neuhausen ob Eck zusammengelegt werden.

Damit könnte die Pfarrstelle in Neuhausen ob Eck als 1,0 Stelle beibehalten und nicht um 0,5 Planstellen reduziert werden. Möhringen würde demzufolge mit Tuttlingen, Nendingen und Wurmlingen zusammengehen und die Eigenständigkeit aufgeben. „Es gibt bereits jetzt viele Verbindungen nach Tuttlingen“, betont Möhringens Pfarrer Johannes Wischmeyer.

Dekanatsamt wird aufgegeben

Durch die Auflösung der Gemeindegrenzen sollen laut Matthias Kohler, Pfarrer der Auferstehungskirche, langfristig stabile Gemeinden und Pfarrstellen entstehen. Philine Blum, Pfarrerin der Stadtkirche, betont, dass es eine einzige, zusammengehörige Kirchengemeinde früher schon in Tuttlingen gegeben habe. Im Zuge der Strukturanpassung möchte die Kirche auch das Dekanatsamt in der Bahnhofstraße aufgeben und in die Blumenstraße umziehen. Das soll später auch mit dem Pfarrhaus der Martinskirche im Brunnental geschehen.

Die Kirchengemeinden in Tuttlingen, Möhringen, Nendingen und Wurmlingen würden zu einer einzigen Gemeinde zusammengeschlossen. Damit würde es nur noch einen gemeinsamen Kirchengemeinderat geben, der neben den Kirchenpflegern und Pfarrern aus 18 gewählten Mitgliedern bestehen soll, und nicht mehr für jede der fünf Kirchengemeinden.

Im Gegenzug sollen für die Kirchen Gemeindeausschüsse gebildet werden, die sich aus den Kirchengemeinderatsmitgliedern und zugewählten Gemeindemitgliedern zusammensetzen sollen. Ihre Aufgaben sind dann etwa die Förderung der Gemeindearbeit vor Ort, die Vergabe von Räumen oder die Mitwirkung bei der Wahl eines neuen Pfarrers.

„Das war ein längerer Prozess, bei dem alle Gemeinden und Pfarrer beteiligt waren“, betont Berghaus. Der Grund für die Verringerung der Pfarrstellen sei weniger die Anzahl der Kirchenaustritte, sondern der demografische Wandel. Zudem gebe es einen Pfarrermangel, „der sich bei uns im ländlichen Raum noch verstärkt“.

Das Ziel sei es, die Strukturen zu verschlanken, damit sich die Pfarrer so wenig wie möglich mit der Verwaltung befassen müssen. Dafür sollen sich die Pfarrer für das Ganze zuständig fühlen und nicht mehr nur für ihre bisherige Kirchengemeinde. Sie wollen den Wir-Gedanken leben. „Wir haben ein reges Gemeindeleben. Wir dürfen, das was vor Ort läuft, nicht kaputtmachen“, betont Kohler. So seien die Ausschüsse das Gegengewicht zum zentralen Kirchengemeinderat.

Kooperation wird schon gelebt

Die Kooperationen zwischen den Teilgemeinden hätten in den vergangenen Jahren schon zugenommen: „Das Wort Kooperation ist nicht nur so daher gesagt. Das wird sich jetzt noch weiter verstärken“, sagt Philine Blum und nennt dabei etwa die Kinderbibeltage, den Konfi3-Unterricht oder das Konfirmanden-Camp.

„Die Zukunftswerkstatt war keine Hinterzimmer-Veranstaltung. Wir haben immer eine Rückkopplung zu den Teilgemeinden gegeben und sind vom Oberkirchenrat begleitet worden“, betont Berghaus. Der auf dem Tisch liegende Vorschlag sei von der Landeskirche genehmigungsfähig. „Wir sind guter Dinge, können es aber nicht jedem Recht machen“, weiß Kohler. Da der Prozess in den Gremien intensiv diskutiert worden sei, mache er sich keine großen Sorgen, dass es zu Problemen bei der Umsetzung des Vorschlags kommen wird.

Zum ersten Advent dieses Jahres soll die Struktur angepasst sein. Das gelte aber noch nicht für die Reduzierung der Pfarrstellen. Dafür hat die Kirche noch bis zum Jahr 2024 Zeit. Der Advent ist gesetzt, da zu diesem Zeitpunkt Kirchengemeinderatswahlen sind. Diese müssten aber nach altem Muster für alle Teilgemeinden gewählt werden, wenn ihre Auflösung bis dahin nicht beschlossen ist.