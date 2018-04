„Projekte mit Leben erfüllen“

Vertreter der Stadt Tuttlingen fahren Mitte April nach Israel, um um die Verbindung zum Sohn von Julius Fröhlich zu festigen. Unsere Mitarbeiterin Valerie Gerards hat mit dem Tuttlinger Oberbürgermeister Michael Beck über die Erinnerungskultur in der Stadt gesprochen.

Beim Besuch der KZ-Friedhöfe in Schörzingen und Schömberg vor wenigen Tagen haben Sie von einer guten Erinnerungskultur in Tuttlingen gesprochen. Was ist denn schon alles gemacht worden?

Das ist ein ständiger Prozess, und er fängt natürlich bei den sichtbaren Spuren im Stadtbild an – dem Gedenkpfad Lager Mühlau, dem Julius Fröhlich-Platz oder den Stolpersteinen, die wir seit 2016 an zehn Stellen in der Stadt verlegt haben. Es ist aber noch mehr: Diese Projekte wurden umfassend recherchiert und im Internet dokumentiert. Es gab und gibt immer wieder Schulprojekte oder Veranstaltungen, auch mit Zeitzeugen – wobei diese natürlich immer weniger werden. Bemerkenswert ist aber auch, dass dieser Prozess von einer breiten Mehrheit mitgetragen wird. Auch im Gemeinderat teilt man einhellig meine Meinung, dass wir in Deutschland hier eine besondere Verantwortung haben, und dass dies auch die Kommunalpolitik einschließt. Über diese Einigkeit bin ich sehr froh – zumal dies ja nicht in allen Städten der Region so ist.

Wird der Gedenkpfad „Lager Mühlau“ von der Bevölkerung wirklich wahr genommen? Wie viele Teilnehmer haben die regelmäßig stattfindenden Führungen?

Es sind zwischen 15 und 20 Teilnehmer pro Führung. Das könnten sicher noch mehr sein, aber dafür, dass wir diese Führungen seit vier Jahren mehrmals pro Jahr anbieten, ist es ganz ordentlich. Dazu kommen natürlich alle, die den Pfad auf eigene Faust erkunden – dafür ist er ja auch ausgelegt – sowie diejenigen, die ihn bei besonderen Anlässen oder im Rahmen von Schulprojekten besuchen.

Der Kölner Künstler Gunter Demnig hat die ersten Stolpersteine, die an Opfer und Verfolgte der Nazi-Diktatur erinnern, in der Stadt verlegt. Wie soll es da weitergehen?

Der Gemeinderat hat erst im Januar beschlossen, in diesem Jahr zwölf weitere Stolpersteine zu verlegen. Wir werden das auf zwei Termine verteilen. Beim ersten Termin sollen Stolpersteine am Schafrain sowie am Äußerem Talhof verlegt werden. Am Schafrain lebten vier Euthanasie-Opfer sowie ein politisch Verfolgter, auf dem Äußeren Talhof ein Zwangsarbeiter. Für den zweiten Termin sind sieben Stolperstein vorgesehen: Zwei in der Donaustraße, die an Jenische erinnern, sowie fünf in der Stadtkirchstraße für ein christlich-jüdisches Ehepaar sowie drei Euthanasie-Opfer.

Die Stadt hat auch einen Platz in der Nähe der Stadthalle nach dem jüdischen Emigranten Julius Fröhlich benannt. Wird es weitere solcher Plätze geben?

Man kann Plätze oder Straßen nicht nach Plan benennen, es muss sich immer anbieten. Beim Julius-Fröhlich-Platz lag die Benennung aus verschiedenen Gründen nahe: Die Nähe des früheren Hauses der Familie zum Platz, die Beziehungen, die die Familie bis heute zu Tuttlingen pflegt... Für weitere Benennungen dieser Art bin ich offen, und wenn es passt, machen wir es auch. Konkret geplant ist derzeit nichts.

Was wäre noch denkbar, um die Erinnerungskultur in der Stadt hoch zu halten?

Wichtig ist, dass wir diese Projekte mit Leben erfüllen. Nur Gedenkstätten einzurichten, ist zu wenig. Dabei ist jeder angesprochen, und es gibt auch sehr lobenswerte Initiativen. Ich denke hier an die Gruppe um Gunda Woll, Alexander Röhm und Dr. Hans-Joachim Schuster, die die Biographien der Menschen aufarbeiten, an die wir mit Stolpersteinen erinnern. Ich denke an die Schüler und die Lehrer, die hier aktiv sind und regelmäßig Veranstaltungen mitgestalten. Das OHG bekam dafür jüngst die Auszeichnung „Schule mit Courage“, das hat mich sehr gefreut. Ich denke an die Initiativen der Kirchen, die immer wieder entsprechende Vorträge organisieren. Oder an das Engagement von Einzelpersonen wie unserem Kulturpreisträger Christof „Stiefel“ Manz, der nicht müde wird, hochinteressante Referenten einzuladen. Über all das bin ich sehr froh. Denn Erinnerungskultur funktioniert nur, wenn sie nicht nur von oben angeordnet, sondern von vielen Menschen gemeinsam getragen wird. Hier sind wir auf einem guten Weg und werden all diese Ansätze als Stadt weiter unterstützen.

Die Erinnerungskultur bezieht sich stark auf die Zeit zwischen 1933 und 1945. Das Ende des Ersten Weltkriegs endet in diesem Jahr zum hundertsten Mal. Ist es Zeit, diesen auch in den Fokus zu rücken?

Da sind wir gerade dran. In diesem Jahr wird ja der Alte Friedhof als Bürgerpark neu eröffnet werden. In diesem Rahmen werden auch die bereits bestehenden Gedenkstätten aus den 1920er-Jahren neu präsentiert und ins Licht gerückt. Wir werden also die Zeugnisse einer früheren Erinnerungskultur, die zum Glück bis heute erhalten sind, in die heutige Zeit hinübertragen, sodass sie auch heute ihren Zweck erfüllen.

Die Stadt fährt Mitte April mit einer Delegation nach Israel, um die Verbindung zum Sohn von Julius Fröhlich zu festigen. Was erhoffen Sie sich von der Reise?

Zum einen freut es mich, dass wir die Beziehungen zu einem Menschen festigen, der viel für die Aussöhnung zwischen Deutschen und Juden getan hat – nicht ohne Grund wurde Amos Fröhlich ja 2015 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Von ihm stammte die Einladung, nach Shavei Zion zu kommen – einer Siedlung, die ja von seinem Vater und somit einem früheren Tuttlinger Mitbürger vor 80 Jahren mitbegründet wurde, und aus Anlass dieses Jubiläums besuchen wir Shavei Zion. Da es diese Beziehungen gibt, fände ich es schön, wenn dieser Aspekt der Geschichte stärker ins Bewusstsein gerückt würde. Der Besuch kann dabei freilich nur ein Auftakt sein. Und wir müssen erst einmal abwarten, wie sich dieser erste Besuch entwickelt.

Und was sagen Sie denjenigen, die jetzt von Steuerverschwendung sprechen?

Gut, dass Sie das ansprechen: Zum einen zahlen die Teilnehmer dieser Reise einen großen Teil der Reisekosten selber – im Gegensatz zum Beispiel zu Begegnungen in unseren Partnerstädten. Zum anderen wird diese Reise weder eine Entspannungs- noch eine Vergnügungsreise. Wir werden vier vollgepackte Tage mit viel Programm, viel Gesprächen und wenig Erholungsphasen erleben. Auch finde ich es wichtig, dass die politisch Verantwortlichen unserer Stadt sich immer wieder mit Themen befassen, die über den kommunalpolitischen Alltag hinaus gehen. Nicht umsonst gibt es auch anderswo zahlreiche Bildungsprogramme für Kommunalpolitiker.

Wie soll es mit der Verbindung nach Israel nach der Reise weitergehen?

Unser erster Ansatz ist es, weitere Treffen über Schülerbegegnungen ins Leben zu rufen. Allerdings macht es wenig Sinn, schon zum allerersten Treffen mit einem fertig konzipierten Programm im Gepäck anzureisen. Wir müssen die Menschen, ihre Interessen und ihre Mentalität ja erst einmal kennenlernen. Aber ich bin da zuversichtlich. In unserer Gruppe sind genug Leute, die es gewohnt sind, Netzwerke zu knüpfen, auf andere zuzugehen und Dinge zu entwickeln.