Projekt untersucht Kooperation von Tourismus und Wirtschaft

Wie starke Industriebetriebe den Tourismus in ihrer Region fördern und dabei profitieren können, das soll im Rahmen eines Modellprojektes im Donaubergland untersucht werden. Das Land Baden-Württemberg fördert diesen neuen Ansatz mit rund 65 000 Euro aus Tourismusmitteln des Ministeriums der Justiz und für Europa.

Laut Tourismusminister Guido Wolf, der den Förderbescheid in Tuttlingen übergab, habe Walter Knittel und die Donaubergland Marketing und Tourismus GmbH ein Projekt an den Start gebracht, das auch für viele weitere Regionen im Land interessant sei. Mit der Förderung soll ein Konzept für die Kooperation zwischen Tourismus und Wirtschaft ausgearbeitet und dieser Ansatz von Finanzierungsmöglichkeiten erforscht werden.

Erste Ansätze für eine Kooperation mit Unternehmen in der Region wurden im Donaubergland bereits in den letzten Jahren entwickelt. „Mit unserem bisher bundesweit einzigartigen Projekt der Wegepatenschaften von Industriefirmen für Premiumwege, die deutlich über ein übliches Sponsoring hinausgehen, haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht“, erläuterte Geschäftsführer Walter Knittel. Darauf wolle man in Zukunft aufbauen.

Die Konzeption, die im Rahmen des Projektes im Laufe des kommenden Jahres mit verschiedenen Partnern und Institutionen gemeinsam mit einer Beratungsagentur erarbeitet werden soll, soll dann landesweit auch für andere ähnlich strukturierte Regionen im Land als Modell dienen und Handlungsempfehlungen bereitstellen.