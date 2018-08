Programmbuch und Aboflyer erschienen

In ihre neue, 17. Saison startet die Stadthalle Tuttlingen am 2. Oktober: Jetzt ist das neue Abo-Angebot erschienen – auf 96 Seiten stellt das Programmbuch 2018/19 63 Veranstaltungen vor, die in festen Aboreihen (Konzert, Theater, Literatur) gebucht oder individuell in einem Wahlabo zusammengestellt werden können. Das Programmbuch für die Spielzeit 2018/2019 ist in limitierter Auflage ab sofort in der Ticketbox, außerdem gibt es einen Aboflyer zur schnellen Übersicht.

Hochkarätig sind die acht Abende des Konzert-Abos mit seinen großen Orchesterkonzerten und intimen Kammermusikabenden: Weltklasse erwartet das Tuttlinger Publikum bei den Auftritten des „Zigeuner-Geigers“ Roby Lakatos, des Starpianisten Matthias Kirschnereit, des Vokalensembles New York Polyphony oder des Prager Bennewitz Streichquartetts. Virtuose Orchesterklänge garantieren die Stuttgarter Philharmoniker, die Camerata Europeana oder das Kammerorchester des Nationaltheaters Prag. Begleitet werden sie von Solisten wie Mezzosopranistin Edna Prochnik oder Benjamin Moser am Klavier. Das Konzert des Landesjugendorchesters bringt dank des Mitwirkens junger Nachwuchsmusiker auch aus der Region Lokalkolorit.

Sechs Theaterabende

Das Theater-Abo garantiert mit sechs Abenden mit einigen der besten deutschen Bühnen Bühnenkunst und eine Mischung aus Unterhaltung einerseits und andererseits auch kritischer Themen. Der Bogen spannt sich vom Shakespeare-Klassiker „Hamlet“ über Filmadaptionen („Willkommen bei den Hartmanns“, „Monsieur Claude und seine Töchter“) bis zum Maskentheater mit der Künstlergruppe Familie Flöz aus Berlin („Dr. Nest“). Drei Generationen der Schauspielerfamilie Thalbach stehen bei „Die Glasmenagerie“ auf und hinter der Bühne vereint.

Das Literatur-Abo präsentiert interessante Autoren: Vom amtierenden Krimi-Preisträger bis zum erfolgreichsten Drehbuchschreiber der vergangenen Jahrzehnte und Bestsellerautoren wie Axel Hacke oder Zsusza Bank. Eröffnet wird das Abo mit einer literarisch-musikalischen Hommage an Roger Willemsen.

Etwas weniger Preisvorteile, dafür mehr Wahlfreiheit bietet das Wahl-Abo der Stadthalle Tuttlingens. Der Rabatt, von dem die Abonnenten hier profitieren, richtet sich danach, wie viele Veranstaltungen sie auswählen – mindestens vier aus 63 müssen es sein (darunter auch Angebote von freien Veranstaltern, die zum Beispiel Events wie das Musical „The Blues Brothers“ oder „Anita und Alexandra Hoffmann“ in die Stadthalle bringen).

Die Tuttlinger Hallen selbst haben Events wie Bodo Wartke, das klassisch-komische Damen-Quartett Salut Salon oder Martina Schwarzmann, die Kölsch-Rockband BAP, das frivol-musikalische Vergnügen „Let’s Burlesque“ oder das spektakuläre Musical „Catch me if you can“ fürs Wahl-Abo freigegeben.

Das Programmbuch (die Schutzgebühr von 5 Euro gibt’s bei Buchung eines Abos zurück) und ein gratis Abo-Flyer, der eine Kurzübersicht über die festen Aboreihen bietet, sind jetzt in der Ticketbox der Tuttlinger Hallen zu haben. Abos für die Spielzeit 2018/19 gibt es nach der Sommerpause wieder ab 20. August in der Ticketbox, der Vorverkaufsstelle der Tuttlinger Hallen.