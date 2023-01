Programmänderung für das Konzert von Francesca Amato und Sandra Landini

Zum Start ins Konzertjahr 2023 in der Stadthalle Tuttlingen sind am Sonntag, 15. Januar, die italienischen Pianistinnen Francesca Amato und Sandra Landini zu hören. Entgegen der ursprünglichen Ankündigung des Kammerkonzerts ergibt sich im Programm „eine kleine Änderung“. Wie der Veranstalter mitteilt, wird anstelle von Mozarts Larghetto und Allegro in Es-Dur nun die Sonate Nr. 5 Op. 12 von Muzio Clementi gespielt. Das Rezital für zwei Klaviere mit Francesca Amato und Sandra Landini beginnt um 18 Uhr, der Einlass erfolgt ab 17 Uhr. Um 17.15 Uhr findet im Kleinen Saal der Stadthalle eine Konzerteinführung mit Klavierschülerinnen der Musikschule Tuttlingen statt (Eintritt frei). Karten für das Kammerkonzert sind im vergünstigten Vorverkauf in drei Kategorien ab 20,80 € (inkl. Gebühren) erhältlich. Karten gibt es online unter www.tuttlinger-hallen.de oder bei der Ticketbox der Tuttlinger Hallen in der Königstraße 13 sowie bei den bekannten Vorverkaufsstellen des Kultur Tickets Schwarzwald-Baar-Heuberg in den Landkreisen Rottweil, Schwarzwald-Baar und Tuttlingen. Ein telefonischer Kartenservice ist unter der Nummer 07461/910996 eingerichtet.