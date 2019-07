Programm will Schüler sozial stärken

Die Anton-Braun-Grundschule in Möhringen hat in den vergangenen Monaten ein Projekt zur Stärkung des sozialen Umgangs zwischen den Schulkindern, aber auch mit Erwachsenen. „Es ist wichtig, dass die Kinder bereits im Grundschulalter lernen, wie man Konflikte lösen kann, ohne dem anderen wehzutun“, erklärt Vanessa Finkbeiner, Klassenlehrerin der 2b, die das Präventionsprojekt betreut.

Dazu werden an der Schule in der dritten und vierten Klassenstufe je vier eineinhalbstündige Workshops durchgeführt. Möglich wurde dies durch eine Gesundheitskooperation mit der AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg. „Wir haben mit diesem Konzept bereits sehr gute Erfahrungen gesammelt“, meint Dirk Scherer, Präventionsexperte im AOK-Gesundheitszentrum Tuttlingen. „Wenn kleinere oder auch größere Streitereien von den Kindern selbst gelöst werden können, macht das die Kinder stark.

Auch seelische Belastungsstörungen können dadurch vermieden werden“. In den Workshops beschäftigen sich die Kinder unter anderem damit, warum Gewalt, Streit oder Mobbing entstehen, wie man verbal oder non-verbal Grenzen setzen kann und wie man Streit vermeiden kann. Durchgeführt werden die Einheiten von MyElements aus Tuttlingen unter Leitung von Thomas Buschkamp. „Für die Kinder der ersten und zweiten Klassen haben wir gemeinsam mit der AOK einen mehr spielerischen Zugang gewählt“, sagt Vanessa Finkbeiner.

Hier führen die Schauspielerinnen Monika Wieder und Sarah Gros das Präventionstheater „Geheimsache Igel“ von Theaterautor Olaf Krätke auf. „Die Kinder erleben bei den Figuren Krümel und Wurzel, dass man nein sagen kann, wenn jemand einem etwas antun will“, so Dirk Scherer. Toleranz, gewaltfreie Kommunikation und Freundschaft werden im Theaterstück dargestellt. „Besonders wichtig sind die anschließenden theaterpädagogischen Nachbereitungen in der Klasse“, sagt Vanessa Finkbeiner. „Schließlich wollen wir das Gesehene und Gelernte auch im Alltag an der Schule leben.“