Zum Jahreskonzert der Stadtkapelle Möhringen in der Angerhalle sind am Samstag zahlreiche Musikliebhaber gekommen, die nicht nur mit Musik, sondern auch mit Theatralik unterhalten wurden. Die Kapelle präsentierte sich mit deutlich mehr Musikern als in den vergangenen Jahren. Dies ist nicht zuletzt auf den frischen Wind der Dirigentin Katharina Mayer zurückzuführen, die offensichtlich mit der Auswahl der Musikstücke und einem anderen Umgang in der Kapelle für ein anderes Miteinander sorgte.

Den Beginn machte die Stadtkapelle mit dem Fanfarenstück „Power Surge“ von James Hosay, ein Werk, bei dem gleich der ganze Klangkörper gefordert war. Anschließend stand das Stück „Arabian Dances“ von Brain Balmages auf dem Programm – unter anderem mit einem Tanzlied, bei dem die Percussionsinstrumente ebenso wie die Flöten ihren besonderen Auftritt hatten mit einem fulminanten Ende. Mit dem spritzig vorgetragenen „Libertango“ von Astor Piazzolla, dem Tango der Freiheit, ging es weiter, bevor es Blasmusik in Reinform des Komponisten Philip Sparke mit „A Huntingdon Celebration“ zu hören gab – beschwingt und mit kräftigen Registern. In die Pause verabschiedet wurden die Zuhörer mit dem von Rudi Fischer komponierten Konzertmarsch „Die Sonne geht auf“.

Nach der Pause ging es weiter mit einer alten englischen Volksweise des Komponisten Peter Schad von den Oberschwäbischen Dorfmusikanten, die in drei Variationen mit einem gelungenen Solo von Tenorhornist Wolfgang Sicka und dem Solo von Teresa Kleiner mit der Piccolo Flöte ihren Höhepunkt hatte. Eigentlich als Klaviermusik komponiert, nun aber von der Blasmusikkapelle vorgetragen, stand mit „Rocking 4 Elise“ eine Komposition von Ludwig van Beethoven auf dem Programm, die sich aber auch für die Blasmusik eignete und in der gespielten Variante keineswegs an musikalischem Reiz einbüßte.

Dann folgte die große Stunde von Fabian Gromann an seiner Tuba, der dieses Instrument bei „Tuba Tiger Rag“ von Harry de Costa, verkleidet als Tiger, voll zur Geltung brachte und mit einem Solo glänzte – ergänzt durch das Solo des Trompeters Wolfgang Strohm, bei dem es auch eine Gesangseinlage der Kapelle gab. Mit „Movie Themes from 1984“, von Henk Ummels arrangiert, stand eine Filmmusik-Komposition auf dem Programm aus drei Filmen, darunter „Ghostbusters“ und „Beverly Hills Cop“. Den musikalischen Teil des offiziellen Programms beendete die Kapelle mit „Soul Bossanova“ von Quincy Jones, bei dem vor allem die rhythmischen Anforderungen nicht zu verachten waren mit den Soloeinsätzen von Wolfgang Strohm mit der Trompete und Matthias Schweitzer mit der Posaune. Ohne zwei Zugaben konnte die Kapelle die Bühne nicht verlassen.

Der stellvertretende Pressereferent des Blasmusikverbands Rottweil-Tuttlingen, Lothar Dittes, und der Vorsitzende der Möhringer Kapelle, Klaus Kleiner, ehrten den Startrompeter der Kapelle, Wolfgang Strohm, für 50jährige Tätigkeit als Musiker. Für 40 Jahre wurde Reinhold Aicher geehrt, der dem Verein auch als stellvertretender Vorsitzender und langjähriges Ausschussmitglied zur Seite steht. Für 20jährige Musikertätigkeit wurden Lukas und Teresa Kleiner, die auch Ausschussmitglied ist und Jugendleiterin war, und für zehn Jahre Astrid Bertsche und Nico Neumayer ausgezeichnet.