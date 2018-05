Produktverordnung beeinflusst Medizintechnik

Im Mittelpunkt der diesjährigen Jahreshauptversammlung der Landesinnung Chirurgiemechanik Baden-Württemberg standen neben dem Referat zur UDI-Richtlinie auch die Neuwahlen der gesamten Vorstandschaft und der Ausschüsse.

Landesinnungsmeister Hans-Thomas Volzer sprach in seinem Jahresbericht davon, dass die im vergangenen Jahr verabschiedete Medizinprodukteverordnung das Innungsleben sehr beeinflusst habe. In der nunmehr noch verbleibenden Übergangsfrist von zwei Jahren – im Mai 2020 ist es soweit – gilt es, die Anforderungen an das neue System zu gewährleisten. Deshalb habe man bei der Innungsversammlung auch das neue verpflichtende Kennzeichnungssystem „Unique Device Identification“ (UDI) als Vortragsthema gewählt, so der Landesinnungsmeister.

Er ist sich auch sicher, dass die neue Verordnung erhebliche Auswirkungen auf den Markt haben werde. So kämen künftig mehr Prüfaufgaben und die Verantwortung für das Marktüberwachungs- und Meldesystem auf die Betriebe zu. Insgesamt ergebe sich ein pauschaler Mehraufwand, der gerade in den klein- und mittelständisch geprägten Chirurgiemechanikerbetrieben zu erheblichen Belastungen führen könne, so Volzer.

Auf die Innungsarbeit eingehend lobte der Landesinnungsmeister die Anstrengungen, junge Menschen für den Beruf des Chirurgiemechanikers zu gewinnen. Hierzu diene gerade auch der Nachwuchswerbestand der Innung, der unter anderem an der Ausbildungsbörse in Tuttlingen zum Einsatz kommt. Das Interesse an der Teilnahme an Live-Operationen an der Uni-Klinik in Ulm sei ungebrochen, so dass auch in diesem Jahr verstärkt Termine für die Mitgliedsbetriebe angeboten werden sollen. Unter Hinweis auf die künftigen Innungsaktivitäten, unter anderem Fachveranstaltungen, beispielsweise zur Reinigung von chirurgischen Instrumenten, schloss der Landesinnungsmeister seinen Jahresbericht.

Geschäftsführer Kurt Scherfer brachte den Mitgliedern sodann die Finanzpläne näher. Nach ausgiebiger Beratung wurden die Jahresrechnung und der Haushaltsplan jeweils einstimmig abgenommen.

Bei den Neuwahlen wurden alle bisherigen Ehrenamtsträger in ihren Ämtern bestätigt: Landesinnungsmeister:Hans-Thomas Volzer, Tuttlingen, stellvertretender Landesinnungsmeister. Egon Deufel, Firma Karl Storz, Tuttlingen; Lehrlingswart: Ulrich Binder, Firma G.A. Storz, Wurmlingen; Vorstandsmitglieder: Markus Pauli, Firma S. & A. Martin, Rietheim-Weilheim; Jörg Wenzler, Hausen ob Verena; Karl-Heinz Martin, Firma Carl Martin, Rietheim-Weilheim; Hans Wenzler, Dürbheim; Dietmar Möhrle, Fa. Dufner Instrumente, Tuttlingen; Klaus Wenzler, Wenzler Medizintechnik, Frittlingen.

Danach fanden die Wahlen zu den einzelnen Ausschüssen statt.

Geschäftsführer Nermin Duratovic, add’n solutions GmbH & Co. KG, Tuttlingen, brachte den Teilnehmern die UDI und die Beschriftung näher. FDA und Benannte Stellen werden diese Thematik in den nächsten Jahren besonders überwachen (Verfahren, Dokumentation). Die Inverkehrbringer müssen alle beschrifteten Lieferanten besonders überwachen und evaluieren (Lieferanten und Daten-Management). Für Betriebe mit geringeren bis mittleren Stückzahlen werden sich die Investitionskosen erhöhen, so sein Fazit.