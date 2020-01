Priesterweihe vor 100 Jahren

Vor 100 Jahren, am 18. Januar 1920, hat er in Rottenburg die Priesterweihe erhalten. Der ehemalige Pfarrer Alfred Schibel, geboren in Seebronn, hat Durchhausen von 1922 bis zu seinem Tod im Jahr 1949 maßgeblich geprägt. Viele Senioren in Durchhausen können sich gut an ihre Kindertage und an Pfarrer Schibel erinnern. So gab es damals unter anderem auch die Christenlehre, an der jedes Kind teilnehmen musste. Pfarrer Schibel wohnte im Pfarrhaus an der Dorfstraße und seine Wirkungsstätte war die St. Otmarskirche. Beerdigt wurde er auf dem Durchhauser Friedhof. Das Foto zeigt Pfarrer Schibel (vorne Mitte) in der NS-Zeit mit einer Schulklasse und Lehrer Bischoff. Die Kinder sind der Jahrgang 1921 vor dem Schulhaus.