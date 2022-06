Preise des 69. Europäischen Wettbewerbs verliehen

Die 69. Ausgabe des Europäischen Wettberwebs nahm die Herausforderungen des Klimawandels in den Fokus. Unter dem Motto „Nächster Halt: Nachhaltigkeit“ reichten in Baden-Württemberg über 13.000 Schülerinnen und Schüler Bilder, Collagen, Plakatkampagnen, Videos, Podcasts, Poetry Slams, Gedichte oder auch Songs ein. Das Europa Zentrum Baden-Württemberg in Stuttgart koordiniert auf Landesebene den Europäischen Wettbewerb – im Auftrag des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport in Baden-Württemberg. Eine Landesjury hat die einfallsreichsten Arbeiten begutachtet und ausgezeichnet. Im Bundesvergleich bewertete sie die meisten Arbeiten.

Im Landkreis Tuttlingen haben fünf Schulen und insgesamt 65 Schülerinnen und Schüler teilgenommen. Das teilt das Landratsamt mit. Ausgezeichnet wurden in diesem Jahr 43 Preisträger, darunter acht Landespreisträger und davon waren zwei wiederum für den Bundespreis nominiert. Eine Schülerin der Grundschule Talheim hat diesen Preis erhalten.

Bei der feierlichen Auszeichnung der Schüler der Tuttlinger Schroten-Grundschule, der Gemeinschaftsschule Wilhelmschule und der Grundschule Talheim sowie der Rupert-Mayer-Schule Spaichingen und der Realschule Gosheim-Wehingen dankte Landrat Stefan Bär im Foyer des Landratsamtes Tuttlingen allen Gewinnern und den Lehrkräften für ihr Engagement.

Von der Kreativität der Schüler zeigte sich Bär begeistert: „Was ihr aus dem Thema gemacht habt und was dabei herausgekommen ist, ist so vielfältig und bunt wie Europa selbst. Jeder von euch hat sich auf seine ganz eigene Weise mit dem Wettbewerbsthema und der jeweiligen Aufgabenstellung künstlerisch auseinandergesetzt. Vor allem aber habt ihr euch wertvolle Gedanken gemacht, wie ihr euch selbst einbringen könnt und welche Bedeutung Nachhaltigkeit in eurem eigenen Leben spielt.“

