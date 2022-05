Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit seinen Berichten eröffnete der Abteilungsleiter (Alexander Bögel) die Jugend- und Mitgliederversammlung der 1. Tanzsportabteilung der TG Tuttlingen 1859 e.V. In diesem wurde vor allem die positive Mitgliederentwicklung im Jahr 2021 in den Vordergrund gestellt. Nachdem die Mitgliederzahlen in den vorherigen Jahren gefallen sind, blicken wir äußerst positiv in die Zukunft. Vor allem im Kinder- und Jugendbereich konnte die Tanzsportabteilung einen regen Zuwachs (trotz Corona) verbuchen. Weiter ging es mit den Rückblicken auf die Aktivitäten der letzten Jahre, welche aufgrund von Corona leider sehr überschaubar waren.

Der Bericht des Jugendwartes (Julien Heinzelmann) unterstrich noch einmal die positive Entwicklung im Kinder- und Jugendbereich. Insbesondere freute er sich, den TSA-Kindergruppen diverse Aktivitäten außerhalb des Sportes angeboten zu haben, wie zum Beispiel eine Lamawanderung oder den Besuch eines Kinderindoorspielplatzes. Der Bericht des Kassenwartes (Mike Herzer) war sehr ausführlich und auch hier ist eine positive Entwicklung klar zu erkennen: Die Kasse konnte über die letzten vier Jahre Überschüsse verzeichnen.

Natürlich durfte auch ein Ausblick auf das kommende Sport- und Vereinsjahr nicht fehlen. Hier steht die erste DTSA-Abnahme am 14. Mai direkt als nächstes an. Auch auf tolle Workshops und Kurse dürfen sich die Mitglieder und Vereinsgäste freuen.

Mike Herzer bedankte sich im Namen der TSA bei den tätigen Trainern und Übungsleitern Gordana Herzer, Mandar Mhatre, Anja Grüßer, Nicole Schmidt und Valeria Hoffmann. Nur durch deren unermüdliches Engagement in jeder Trainingseinheit und den diversen Fortbildungen kann der Verein stetig weiter wachsen und sich entwickeln.

Im Anschluss fanden die Entlastungen des sich im Amt befindenden Ausschusses (Alexander Bögel, Mike Herzer, Julien Heinzelmann und Anja Grüßer) und die Neuwahlen aller sieben Ämter statt.

Nach vier Jahren ist der Ausschuss erstmalig wieder vollzählig besetzt. Jeweils einstimmig mit je einer Stimmenthaltung wurde wie folgt gewählt: Alexander Bögel (Abteilungsleiter), Julien Heinzelmann (stv. Abteilungsleiter), Mike Herzer (Kassenwart), Matthieu Heinzelmann (Pressewart), Anja Grüßer (Materialwart), Antje Heiß (Jugendwart) und Evelyna Greb (Sportwart).