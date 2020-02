Polizei zieht gemischte Bilanz nach Schmotzigem

Die Narren in der Region haben den Schmotzigen Dunschdig überwiegend friedlich gefeiert. Für den Kreis Tuttlingen zieht die Polizei eine positive Bilanz.

Bei der Überwachung der Veranstaltungen in Emmingen ab Egg, Liptingen, Hattingen, Mauenheim und Seitingen-Oberflacht hatten die Beamten nichts zu beanstanden. In den Einsatzzentralen blieb es ruhig: So gab es so gut wie keine Meldungen zu Verstößen gegen Jugenschutzbestimmungen oder sonstigem Fehlverhalten. Nur in Spaichingen mussten die Polizisten ein paar Mal eingreifen: zwei Jugendliche, beide alkoholisiert, gerieten am Mittag am Busbahnhof aneinander und bekamen einen Platzverweis. Außerdem kam es auf dem Marktplatz zu Rangeleien. Ein Mann wurde im Gesicht verletzt.

In Rottweil dagegen sorgten die Schüler für Ausnahmezustand. Gegen Nachmittag wurde die Stimmung alkoholbedingt schlechter, die Einsatzkräfte waren gefordert. Obwohl weniger Jugendliche unterwegs waren als im Vorjahr und obwohl die Polizei ihre Kräfte in diesem Jahr erneut verstärkt hat.

Wie immer galt in der Stadt ein Verkaufsverbot von Alkohol an unter 25-Jährige. Die Jugendlichen hätten zwar ihre „Getränke“ dabei, doch man wolle die Versorgung mit Nachschub erschweren, so Bernd Pfaff, der von städtischer Seite für Ordnung sorgt.

Am Donnerstagnachmittag kam es am Friedrichsplatz zu einem größeren Einsatz von Polizei, DRK und Feuerwehr: Die große Schaufensterscheibe des Müller-Drogeriemarkts ging im Zuge einer Schlägerei zu Bruch. Dabei wurde eine Person verletzt. Große Scherbenteile lagen herum. Die Polizei sicherte das Gebäude ab, die Feuerwehr ersetzte die kaputte Scheibe durch Spanplatten. Die Stimmung danach war nicht mehr wirklich heiter.

Die Bilanz der Polizei um 18 Uhr: 96 Jugendliche wurden mit „polizeilichen Maßnahmen belegt“, es gab acht Straftaten, darunter Sachbeschädigungen, eine Körperverletzung, Betäubungsmittelverstöße und Widerstand gegen Polizisten. Zehn Platzverweise werden erteilt, zehn Ordnungswidrigkeiten wegen Urinierens festgestellt. Die Zahlen seien durch die verstärkten Kontrollen höher, betont der Revierleiter Michael Haug.

Bei der Villinger Kripo kochte unterdessen ein Fall aus dem vergangenen Jahr hoch: Nach Ermittlungen zusammen mit der Staatsanwaltschaft Konstanz nahm sie einen 42-Jährigen Mann in der Villinger Innenstadt fest. 2019 soll er am Schmotzigen ein achtjähriges Mädchen sexuell bedrängt haben. Der Mann stehe im dringenden Verdacht, damals als „Hästräger“ ein achtjähriges Mädchen von der Straße in eine öffentliche Toilette gezogen und in einer Kabine der Herrentoilette sexuell bedrängt zu haben

In einer ersten Vernehmung räumte der Beschuldigte den Vorfall vor einem Jahr bereits eingeräumt. Der Mann wird sich nun in einem entsprechenden Strafverfahren für die Tat verantworten müssen.