Polizei warnt: Menschen und Hunde nicht im Auto lassen

Der Sommer hält Einzug im Südwesten - und bringt Gefahren für Mensch und Tier mit sich: Die Polizei Tuttlingen warnt daher auf ihrer Facebook-Seite davor, bei Temperaturen bis zu 30 Grad etwa den Hund oder das Kind im aufgeheizten Auto zurückzulassen.

In einem abgestellten Fahrzeug entwickele sich schnell große Hitze. Für Kinder, aber auch Haustiere sei das lebensgefährlich, teilen die Beamten mit. Daher solle man unter keinen Umständen Tiere oder Kinder alleine im Auto zurücklassen - auch nicht für schnelle Erledigungen oder bei heruntergelassenem Fenster.

An heißen Tagen hätten die Tuttlinger Polizisten immer wieder mit solchen Fällen zu tun, allerdings bewege sich die Anzahl im niedrigen zweistelligen oder einstelligen Bereich.

Auch die Ulmer Polizei richtet in den sozialen Netzwerken den Appell an die Bürger, bei den warmen Temperaturen keine Menschen und Tiere im Auto zu lassen. Das Polizeipräsidium Konstanz reagierte auf den Kommentar eines Users: Trotz der Ignoranz einiger weniger gebe man den Kampf für das Wohl von Kindern und Tieren nicht auf.

Zur Info: Innerhalb von wenigen Minuten kann die Temperatur im Wagen bei 30 Grad Außentemperatur bedrohlich ansteigen, wie diese Grafik verdeutlicht:

Michael Sehr, Geschäftsführer der Berufstierrettung Rhein-Neckar, erlebte vor wenigen Wochen erst einen Fall, als in Hamm drei Hunde an den Folgen von Überhitzung starben. Für das Einschlagen einer Scheibe gibt es laut Sehr klare Regeln: "Das Tier muss sich in aktuer Lebensgefahr befinden, dann ist es legitim", erklärt er.

Wird eine Scheibe eingeschlagen, obwohl der Hund nur etwas hechle, könne es auch eine Anzeige wegen Sachbeschädigung geben. Doch die werde in den meisten Fällen abgewiesen, ergänzt Sehr: "Man will ja schließlich etwas Gutes damit tun."