Polizei sucht Zeugen: Zwei Männer wollten Handy eines 18-Jährigen stehlen

Nach einem versuchten Raub vor dem Otto-Hahn-Gymnasiums sucht die Polizei dringend nach Zeugen. Gesucht werden zwei Männer im Alter von etwa 20 Jahren.

Wie die Polizei berichtet, hatten die beiden am Dienstag versucht, das Handy eines 18-Jährigen, der alleine vor dem Nebeneingang des Otto-Hahn-Gymnasiums, zu stehlen. Der junge Mann hatte sein Mobiltelefon zunächst in der Hand gehalten, dann aber in seiner linken Jackentasche verstaut. Dabei bemerkte er zwei Männer, welche aus Richtung des Skaterparks im Umläufle aus der Unterführung auf ihn zukamen. Unvermittelt packte einer der Männer den 18-Jährigen am Kragen und versuchte, das Handy aus der Jackentasche des Geschädigten zu ziehen.

Der 18-Jährige konnte dies verhindern. Ein Klassenlehrer, welcher sich in diesem Zeitpunkt im Besprechungszimmer im ersten Stock der Schule befand, erkannte die Situation und schrie aus dem Fenster. Daraufhin rannten die beiden Männer in Richtung Umläufle davon. Zu diesem Zeitpunkt kamen den beiden Männern mehrere Schüler des Otto-Hahn-Gymnasiums an der Unterführung entgegen.

Die beiden Männer wurden wie folgt beschrieben: Einer der Männer war dunkelhäutig, etwa 170 bis 180 Zentimeter groß und zirka 20 Jahre alt. Er war bekleidet mit einer Lederjacke und einem weißen Kapuzenpullover. Der zweite Mann hatte ein osteuropäisches Aussehen, war zirka 20 Jahre alt, trug eine schwarze Jacke und einen grauen Pullover.

Das Kriminalkommissariat Tuttlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun dringend Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten sich unter Telefon 07461/9410 zu melden.