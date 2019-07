Der Fahrer eines Autos mit angehängtem Wohnwagen hat bereits am Samstag, 6. Juli, auf dem Gelände der Shell-Tankstelle einen VW angefahren. Das teilte die Polizei am Montag mit. Der Besitzer des VWs war um kurz nach 11 Uhr für kurze Zeit im Verkaufsraum der Tankstelle. In diesem kurzen Zeitraum fuhr der Wohnwagenfahrer am VW den Spiegel ab. Das Polizeirevier sucht nachträglich nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 07461 / 9410 zu melden.