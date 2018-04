Polizei sucht Zeugen einer Trunkenheitsfahrt durchs Donautal

Ein betrunkener Autofahrer hat am vergangenen Sonntag (22. April) mit seinem Q3 auf der Landesstraße 277 zwischen Tuttlingen und Mühlheim andere Verkehrsteilnehmer durch sein Fahrverhalten gefährdet.

Kurz vor 17 Uhr nahm der 55-Jährige beim Ausfahren aus dem Ludwigstal (SHW) einem Auto, das in Richtung Nendingen unterwegs war, die Vorfahrt. Nur weil der 31-Jährige am Steuer geistesgegenwärtig reagierte, kam es zu keinem Zusammenstoß. Auf dem Weg nach Nendingen überfuhr der Betrunkene mehrfach die Mittellinie.

Radfahrer und Opel Corsa müssen ausweichen

Auf Höhe der Ortseinfahrt musste ihm deswegen ein dunkelblauer Opel Corsa ausweichen. Weiter ging die Fahrt nach Mühlheim. Bei der Aral-Tankstelle kam der 55-Jährige wieder weit nach links. Ein aus Richtung Kolbingen kommender Radler musste deswegen zur Seite fahren.

Über 2,6 Promille Alkohol im Blut

In der Mühlheimer Altstadt war dann Schluss: Die Polizei traf den Mann in seinem Audi sitzend und lallend an. Das Ergebnis des nachfolgenden Atemalkoholtests passte zum Zustand des Audifahrers: über 2,6 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, der Führerschein einbehalten.

Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Die Polizei sucht nun nach weiteren Betroffenen, die von dem alkoholisierten Audifahrer am vergangenen Sonntag auf der Strecke zwischen Tuttlingen und Mühlheim behindert oder gefährdet worden sind. Insbesondere werden der Fahrer oder die Fahrerin des dunkelblauen Opel Corsa und der in Mühlheim gefährdete Radfahrer um eine Rückmeldung unter Telefon 07461-9410 gebeten.