In Möhringen ist am Donnerstag zwischen 7.45 und 8 Uhr in der Sonnhalde ein Ford Fiesta auf der gesamten linken Fahrzeugseite beschädigt worden. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf 2000 Euro. Der Verursacher des Schadens, ein vorbeifahrender Unbekannter, beging Unfallflucht. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Tuttlingen, Telefon 07461/941-0.