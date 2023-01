Polizei sucht Lastwagenfahrer nach Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall ist in der Nacht zu Dienstag, kurz nach Mitternacht, an der Kreuzung der Trossinger Straße und Theodor-Heuss-Straße in Tuttlingen gekommen. Laut Polizeibericht beläuft sich der Gesamtschaden auf rund 2000 Euro.

Ein 25-jähriger VW-Golf-Fahrer war auf der Trossinger Straße unterwegs. An der Kreuzung wollte der Mann auf die Theodor-Heuss-Straße einbiegen. Auf der dortigen Rechtsabbiegespur stand an der roten Ampel ein Lastwagen, gegen dessen Heck der 25-Jährige prallte. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhr der unbekannte Lastwagenfahrer weiter.

Die Polizei Tuttlingen bittet Personen, die den Unfall beobachtet haben, insbesondere den unbekannten Lastwagenfahrer, sich unter der Telefonnummer 07461/941-0 zu melden.