Polizei sucht Einbrecher per Hubschrauber

Eine nächtliche Polizeiaktion hat in der Nacht zum Sonntag in Tuttlingen für Aufregung gesorgt. Schuld war laut Polizeimeldung ein misslungener Einbruchsversuch.

Alarm löst aus - Täter flüchtet

Gegen 1.30 Uhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag versuchte ein Unbekannter, bei einer Firma in der Eltastraße einzubrechen. Über ein Fenster an der Gebäuderückseite wollte er ins Innere einsteigen. Doch ein Alarm löste aus, der Mann floh – zunächst in Richtung Elta und später in ein Waldgebiet.

Eine großangelegte Suchaktion folgte. Mit Polizeihunden und dem Einsatz eines Polizeihubschraubers seien die Beamten unterwegs gewesen, heißt es in der Mitteilung. Doch die Aktion führte bislang nicht zum Erfolg, er Mann blieb verschwunden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen konnte der Einbrecher aber keine Gegenstände aus den Innenräumen der Firma mitnehmen.