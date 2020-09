Um auf diese Betrugsarten aufmerksam zu machen und den Tätern keine Chance zu geben, veranstaltet die Polizei gemeinsam mit weiteren Kooperationspartnern eine Bäckertüten-Aktion, bei der 100 000 Bäckertüten mit entsprechenden Hinweisen und Tipps ausgestattet sind. Diese Aufklärungskampagne „Vorsicht Abzocke“ beginnt Mitte September. Der offizielle Festakt zum Start dieser Aktion findet am Dienstag, 15. September, ab 11 Uhr beim Bäckermeister Link in Aldingen in der Hauptstraße 11 statt. Zu diesem Festakt sind alle Interessierten eingeladen, können sich vor Ort informieren und erhalten Tipps von den Polizeibeamten.