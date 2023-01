Polizei: Silvesternacht vergleichsweise ruhig

Während es in größeren Städten Krawalle gab, ist die Silvesternacht in der Region aus Sicht der Polizei relativ ruhig verlaufen. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Einschränkungen sei vielerorts mit ausgiebigem Feuerwerk gefeiert worden, teilt das Polizeipräsidium Konstanz mit. Es habe zwar mehr Einsätze als sonst, aber nur wenige signifikante gegeben.

Insgesamt 234 Mal im Einsatz

Das Polizeipräsidium umfasst die Landkreise Konstanz, Tuttlingen, Rottweil und den Schwarzwald-Baar-Kreis. Die Polizeireviere waren für die Silvesternacht personell verstärkt worden, auch das Polizeipräsidium Einsatz war zusätzlich aktiv.

Insgesamt waren laut Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag, im Zeitraum von 20 bis 4.30 Uhr, über hundert Beamtinnen und Beamte für eine Gesamtzahl von 234 Silvester-Einsätzen im Dienst.

Im gesamten Präsidiumsbereich seien Streifen an „sensible Örtlichkeiten“ unterwegs gewesen, heißt es weiter. Sämtliche Einsätze hätten zeitnah abgearbeitet werden können. „Kurz vor Mitternacht nahmen aber dann die Notrufe und Einsatzlagen im gesamten Präsidiumsbereich zu, welche erst in den frühen Morgenstunden abflachten“, so die Polizei.

Streitigkeiten und Ruhestörungen

Vor allem alkoholbedingte Streitigkeiten, Konflikte rund um das Abfeuern von Feuerwerk, Ruhestörungen, einfach gelagerte Straftaten sowie mehrfache Ordnungstörungen forderten das Eingreifen der Polizei.

Ab Mitternacht kam es dann vermehrt zu Brandmeldungen, in allen vier Landkreisen insgesamt 32. Schwerpunkte dieser Brände waren brennende Mülleimern, in Brand geratene Kartonagen und Feuerwerksmüll sowie Heckenbrände beziehungsweise brennender Unrat auf Balkonen. „Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnten in fast allen Fällen größere Schäden vermieden werden“, heißt es in der Mitteilung.

Verirrte Rakete, brennende Garage

Kleinere Bränden gab es vor allem in Tuttlingen.

Darüber hinaus kam es in der Region zu folgenden Vorfällen: