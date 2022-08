Polizei schnappt Netto-Räuber

Zu dem Raubüberfall auf einen Lebensmitteldiscountermarkt der Firma Netto am Ostersamstag hat das Polizeipräsidium Konstanz zusammen mit der Staatsanwaltschaft Konstanz eine gemeinsame Pressemitteilung herausgegeben.

Zwei maskierte Männer hatten das Geschäft kurz vor Ladenschluss betreten und die Kassiererin mit dem Messer bedroht. Sie entwendeten aus der Kasse Geldscheine im Wert von mehreren tausend Euro. Anschließend flohen sie zu Fuß. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben zunächst ohne Erfolg. Doch nun sind die Täter scheinbar gefasst.

In der gemeinsamen Mitteilung heißt es, dass die Ermittlungen der Kriminalpolizei Rottweil nun zur Überführung der zwei mutmaßlichen Tätern geführt hätten. Die beiden Männer im Alter von 21 und 18 Jahren habe die Polizei bereits am 8. Juni im Zusammenhang mit einem Raubüberfall auf einen Netto-Markt in Aach, Landkreis Konstanz, festgenommen und nun auch als mutmaßliche Täter für den Raubüberfall in Tuttlingen ermittelt.

Beide Beschuldigte befinden sich auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz und nach Erlass von Untersuchungshaftbefehlen durch den zuständigen Ermittlungsrichter bereits seit Juni in Haft. Die Ermittlungen dauern weiterhin noch an.