Polizei schnappt Ladendieb

Die Polizei hat am Donnerstag einen Ladendieb geschnappt, der gegen 14.30 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Bahnhofstraße Parfüm gestohlen hatte. Einer Verkäuferin war bereits im Vorfeld das verdächtige Verhalten des 19-Jährigen aufgefallen. Nachdem dieser das Geschäft verlassen hatte, stellte sie fest, dass zwei Parfümtester fehlten. Die Aufnahmen der Überwachungsanlage bestätigten ihren Verdacht.

Das markante Aussehen des Tatverdächtigen führte die Polizei auf dessen Spur. Ein Hinweisgeber gab schließlich an, wo der Mann wohnt. Dort traf ihn die Polizei später samt der Parfümflaschen an, die der Drogeriemarkt als das gesuchte Diebesgut identifizierte. Gegen den 19-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.