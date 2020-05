Polizei rettet zwei Kinder aus verdreckter Wohnung

Wegen nicht zumutbarer hygienischer Zustände einer Wohnung hat die Polizei am Dienstag das Jugendamt informiert. Laut Polizeimeldung handelte es sich um eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Stadtgebiet, in der Eltern im Alter von 28 und 30 Jahren mit zwei Kindern im Alter von drei und fünf Jahren leben.

Beamte des Polizeireviers Tuttlingen wurden auf den „aus hygienischer Sicht extrem schlechten Zustand der Wohnung“ aufmerksam, als sie anderen Ermittlungen nachgingen. Der Zustand von Küche und Bad sei unzumutbar, heißt es weiter. Das Jugendamt soll nun auf eine positive Veränderung der Lebenssituation der beiden Kinder hinwirken. Die Eltern machten gegenüber den Mitarbeitern des Jugendamtes die Polizei für den Zustand der Wohnung verantwortlich. Sie seien bislang durch „tägliche Störungen der Polizei“ davon abgehalten worden, ihre Wohnung in Ordnung zu halten.