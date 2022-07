Polizei nimmt mutmaßlichen Drogenhändler fest

Die Polizei hat am Dienstag in Tuttlingen einen vermeintlichen Drogenhändler festgenommen. Der 41-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft hinter Gitter gebracht. Gegen vier weitere Männer besteht der Verdacht, mit Rauschmitteln gehandelt zu haben.

Insgesamt fünf Männer unter Verdacht

Vorausgegangen waren umfangreiche Ermittlungen der Polizei und der Staatsanwaltschaft Rottweil, die auf die Spur der Männer im Alter von 26, 29, 38, 41 und 42 Jahren geführt hatten.

Amphetamin, Kokain, Marihuana, Haschisch und Ecstasy

Am vergangenen Dienstag durchsuchten Beamte der Kriminalpolizeidirektion Rottweil, von der Rauschgiftermittlungsgruppe, acht Objekte in Tuttlingen. Dort fanden die Beamten neben einer professionellen Aufzuchtanlage für Marihuana noch knapp 170 Gramm Amphetamin, 32 Gramm Kokain, 110 Gramm Marihuana, 35 Gramm Haschisch und sieben Ecstasy-Tabletten im Straßenverkaufswert von 6200 Euro.

Daneben fielen ihnen noch ein Elektroschocker und diverses Verpackungsmaterial in die Hände. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ eine Richterin einen Haftbefehl gegen einen 41- jährigen Mann, den die Beamten an Ort und Stelle festgenommen hatten. Die Ermittlungen dauern an.