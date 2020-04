Polizei kontrolliert hoch zu Pferd

Die Polizeireiterstaffel Stuttgart hat am Mittwoch wegen der Corona-Pandemie in der Tuttlinger Innenstadt, im Donaupark sowie an weiteren Standorten der Stadt auf zwei Pferden kontrolliert. Polizeioberkommissar Werner Goller und Polizeihauptmeister Christian Schwabe hielten Ausschau nach Menschenansammlungen und beobachteten, ob die Bevölkerung den Mindestabstand einhält, um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. „Auf Pferden werden wir besser gesehen und wahrgenommen und auch wir hören und sehen vor allem aufgrund der höheren Sitzposition mehr als die Kollegen im Streifenwagen“, erklärte Goller. Durch den Wegfall von Fensterscheiben sei auch die Bürgernähe mehr gegeben. Die Reiterstaffel der Polizei würde als „Sympathieträger“ wahrgenommen werden. „Wir erhalten für solche Aktionen sehr positive Rückmeldungen aus der Bevölkerung“, erklärte der Polizeioberkommissar Goller.