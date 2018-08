Polizei fasst Verdächtigen nach Raub an 95-Jährigem

Die Polizei hat den mutmaßlichen Räuber gefasst, der am Montag einen 95-Jährigen auf dem Poststeg überfallen haben soll. Die Staatsanwaltschaft Rottweil hat Haftbefehl gegen den 31-jährigen und polizeibekannten Mann erlassen.

Die Beamten des Kriminalkommissariats Tuttlingen konnten im Laufe der Woche einen 31-jährigen Mann ermitteln, der dringend verdächtigt wird, am Montagmorgen einen 95-Jährigen auf dem „Poststeg“ in Tuttlingen angegriffen und beraubt zu haben. Der 31-jährige, in Tuttlingen wohnhafte Mann wurde am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rottweil Haftbefehl gegen den Beschuldigten. Der Mann sei bei Justiz und Polizei kein unbeschriebenes Blatt, heißt es in der Polizeimitteilung. Er wurde bereits wegen verschiedener Gewaltdelikte verurteilt und stand unter Führungsaufsicht des Landgerichts Tübingen. Bislang leugnet der Beschuldigte laut Polizei die Tat. Die Ermittlungen der Kripo dauern an.

Nach Abhebung am Geldautomaten überfallen

In den frühen Morgenstunden am vergangenen Montag hatte ein Rentner Geld an einem Geldautomaten der Volksbank abgehoben und sich danach auf den Heimweg gemacht. Dabei hatte ein der mutmaßliche Täter den 95-Jährigen durch die Tuttlinger Innenstadt verfolgt. Als der Rentner auf den Mann aufmerksam geworden war, forderte er den Verfolger auf, ihn in Ruhe zu lassen.

Auf dem Poststeg kam es dann zum Übergriff. Der Räuber attackierte den Rentner, schlug ihm ins Gesicht und entriss ihm eine Tasche. Der 95-Jährige ging bei dem Angriff zu Boden und wurde im Gesicht verletzt. Zur Behandlung der Verletzungen musste das Opfer ins Krankenhaus.