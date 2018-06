Nach einem Brandanschlag mit Molotowcocktails auf ein Gebäude an der Tuttlinger Gerberstraße am 21. April, hat die Polizei insgesamt sieben Tatverdächtige ermittelt. Die Verdächtigen gehören laut Polizei zu einem Rockerclub aus Tuttlingen. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern noch an. Bericht folgt. (kp)