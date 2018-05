Polizei fasst mutmaßliche Einbrecher

Eine Serie von Einbrüchen in Bäckereifilialen hat die Kriminalpolizei Rottweil seit Ende des vergangenen Jahres beschäftigt. Nach umfangreichen Ermittlungen wurden durch Spezialkräfte der Polizei Mitte März in Spaichingen, Rietheim-Weihlheim und Aldingen fünf Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

In der Zeit zwischen Dezember 2017 und Februar 2018 registrierten die Beamten insgesamt 30 Einbrüche in den Kreisen Tuttlingen, Rottweil und Schwarzwald-Baar. Die Einbrecher drangen in die Filialen ein und erbeuteten insgesamt rund 16 000 Euro Bargeld. In Aldingen entwendeten die Täter einen Pkw. Der verursachte Sachschaden wir auf rund 80 000 Euro geschätzt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rottweil wurde gegen zwei Haupttatverdächtige Haftbefehl erlassen. Gegen vier weitere Personen aus dem Umfeld der Gruppe, wurde ebenfalls ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Sie stehen im Verdacht, in wechselnder Besetzung an den Einbrüchen beteiligt gewesen zu sein. Ferner wird einem Mitglied der Gruppe der Handel mit Drogen vorgeworfen.