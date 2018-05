Polizei: 50 Einsätze in der Mai-Nacht

In der Walpurgisnacht zum 1. Mai ist es laut Pressemitteilung der Polizei zu etwa 50 Einsätzen im gesamten Präsidiumsbereich gekommen.

Im Zusammenhang mit der Brauchtumsnacht registrierte sie in den Landkreisen Tuttlingen, Rottweil, Schwarzwald-Baar, Freudenstadt und Zollern-Alb überwiegend Unfug und Kinderstreiche, darunter auch mit Ketchup beschmierte Fassaden und mit Toilettenpapier eingewickelte Bäume und Sträucher. In der zweiten Nachthälfte sei es hauptsächlich zu Ruhestörungen und Streitigkeiten gekommen, so die Polizei. In Loßburg-Lombach und in Mühringen bei Horb am Neckar wurden unbewachte Maibäume gefällt. Personen oder andere Sachen kamen nicht zu Schaden.