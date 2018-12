Polizei überführt Tuttlinger Diebesbande

Die Polizei in Donaueschingen hat in Zusammenarbeit mit ihren Kollegen aus Tuttlingen und Villingen eine Diebesbande überführt. Mehrere Männer und eine Frau, die alle in Tuttlingen wohnen, sollen seit Juli in den Drogeriemärkten in Villingen, Donaueschingen, Bad Säckingen und Pfullendorf hochwertiges Parfüm gestohlen haben. Bei jedem Diebstahl sei eine hohe dreistellige oder sogar vierstellige Summe zusammengekommen, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz ordnete das Amtsgericht Villingen-Schwenningen gegen zwei Hauptbeschuldigte die Untersuchungshaft an. Einer der mutmaßlichen Haupttäter, ein 24-jähriger Rumäne, wurde im Rahmen der Fahndung durch Beamte der Polizeireviere Tuttlingen und Donaueschingen festgenommen. Er wurde nach richterlicher Vorführung in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Der zweite dringend Tatverdächtige, ebenfalls mit rumänischer Staatsangehörigkeit, konnte sich rechtzeitig absetzen. Er wurde zur polizeilichen Personenfahndung ausgeschrieben. Im Moment klären die ermittelnden Beamten, ob die Bande noch für weitere Diebstähle in Frage kommt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wird sie wegen eines Tankstellenbetrugs in Löffingen (Landkreis Breisgau Hochschwarzwald) dringend verdächtigt.