Politiker verabschieden Helmut Mahler

32 Jahre ist Helmut Mahler Vorsitzender des Kreisverbands Tuttlingen des Gemeindetags gewesen; jetzt wurde er im Landratsamt verabschiedet. Auch sein Bürgermeisteramt in Immendingen wird Mahler, dessen Arbeit von zahlreichen Kollegen und Politikern gewürdigt wurde, am 11. Juni niederlegen.

Alle waren sie ins Tuttlinger Landratsamt gekommen, um Helmut Mahler für seine 32-jährige Tätigkeit als Kreisverbandsvorsitzenden Dank zu sagen. Vom ehemaligen Tuttlinger Oberbürgermeister Heinz-Jürgen Koloczek über den ehemaligen Landrat Volle bis hin zu den Bürgermeistern und Ortsvorstehern der 35 Städte und Gemeinden des Landkreises.

Bürgermeister Rudolf Wuhrer aus Denkingen nahm in seiner Eigenschaft als stellvertretender Kreisverbandsvorsitzender die Verabschiedung vor. Den besonderen Dank des Landkreises überbrachte Landrat Guido Wolf und Regierungspräsident Julian Würtenberger war eigens aus Freiburg angereist, um die Festansprache zu halten. Umrahmt wurde die Feierstunde durch das Gitarrentrio Laurin Steidle, Steffen Nann und Johannes Kirschnick von der Musikschule Tuttlingen.

Seit 29. September1978 ist Helmut Mahler Kreisverbandsvorsitzender des Kreisverbands Tuttlingen und in dieser Eigenschaft Mitglied im Landesvorstand des Gemeindetags Baden-Württemberg; seit 1991 deren Vizepräsident und seit 2000 Erster Vizepräsident des Gemeindetags Baden-Württemberg. Zehn Mal wurde er in dieser Zeit im Amt des Kreisverbandsvorsitzenden von den Bürgermeistern des Landkreises Tuttlingen immer wieder einstimmig bestätigt. Den Bürgermeistern war es daher eine Ehrensache, ihren Kollegen und Kreisverbandsvorsitzenden in einer eigenen Feierstunde zu verabschieden.

Der stellvertretende Kreisverbandsvorsitzende Rudolf Wuhrer unterstrich dabei auch das kollegiale, freundschaftliche Miteinander im Kreisverband, das nicht zuletzt dem Geschick Helmut Mahlers zu verdanken ist, in den Diskussionen unterschiedliche Meinungen zusammen zu führen. „Helmut Mahlers Gespür und Geschick um einen Konsens, aber auch sein energisches, zielsicheres Eintreten für die Belange der Gemeinden und die kommunale Selbstverwaltung waren immer bewundernswert“. Wuhrer überbrachte den Dank der Bürgermeisterkollegen, welche sich mit einem Waschkorb voller Bücher mit ganz persönlichen Widmungen von Helmut Mahler als Kreisvorsitzenden verabschiedeten. „Kaum fassbar, wie viel Zeit, Energie, Wissen und Lebenskraft Helmut Mahler in diesen 32 Jahren in diese Aufgabe investiert hat.“

Landrat Wolf, der bei der offiziellen Verabschiedung von Bürgermeister Mahler in Immendingen am Freitag, 11. Juni, die Laudatio halten wird, hob das vertrauensvolle und immer kooperative Zusammenarbeiten zwischen Landkreis und Kreisverband des Gemeindetags hervor. Helmut Mahler sei immer ein verlässlicher Partner gewesen und das habe dem Kreis und den Gemeinden gut getan.

In seiner Festansprache hob der Regierungspräsident die starke Stellung eines Bürgermeisters in Baden-Württemberg, aber auch sein hohes Ansehen in der Bevölkerung hervor. Dazu beigetragen haben pflichtbewusste Bürgermeister vom Kaliber eines Helmut Mahlers. Dieser ist nicht nur dienstältester Kreisverbandsvorsitzender des Gemeindetags Baden-Württemberg, sondern auch dienstältester Bürgermeister im Land.

„Die Zusammenarbeit mit den Bürgermeisterkollegen und den Landräten hat mir immer viel Freude gemacht“, so Helmut Mahler in seinem Schlusswort. Er bat auch darum seinem Nachfolger Bürgermeister Rudolf Wuhrer das gleiche Vertrauen entgegen zu bringen wie er es 32 Jahre lang genießen durfte.