„Pokalsieg war die Krönung auf eine gute Saison“

Die Handballer der HSG Rietheim-Weilheim sind bei der Bezirkspokal-Endrunde in Aldingen ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Der Landesligist setzte sich in der Dreierrunde zunächst deutlich mit 35:21 gegen den TV Aixheim II und dann mit 24:21 gegen die TG Schwenningen durch.

„Der Pokal war den Jungs ganz wichtig“, sagt Jochen Trinkner. „Der Sieg war die Krönung auf eine gute Saison.“ Co-Trainer Gunter Haffa: „Wir haben den Pokalsieg mit Fans, Familien und Freunden gebührend im TSV-Sportheim in Rietheim gefeiert. Es war ein toller Rundenabschluss.“

Dabei lag die Mannschaft des HSG-Trainers im entscheidenden Spiel gegen die TG Schwenningen Mitte der zweiten Hälfte sogar dreimal mit einem Tor zurück. Trinkner: „Zwischenzeitlich war es mal knapp. Aber wir sind mit dem Druck, Favorit zu sein, gut umgegangen. Wir sind ruhig geblieben und haben unser Spiel durchgezogen. Entscheidend war, dass wir in der Abwehr gut gestanden sind, im Angriff hatten wir dagegen einige Probleme. Letztendlich haben wir verdient gewonnen und sind belohnt worden.“

Dabei hatte es personell für die HSG Rietheim-Weilheim nicht so gut ausgesehen. Mit Lukas Beck, Marc Junker, Martin Steinseufzer, Thorsten Haag und Markus Renz fielen mehrere Spieler verletzungsbedingt aus. Der angeschlagene Udo Meßner hatte zwar auf der Bank Platz genommen, kam aber nicht zum Einsatz. „Wegen der vielen Verletzten war es nicht immer einfach“, sagte Gunter Haffa, Co-Trainer und sportlicher Leiter der HSG. „Die TG Schwenningen hat eine starke Truppe“, lobte er den Gegner des letzten Saisonspiels. „Trainer Dirk Salmen leistet dort gute Arbeit.“

Bis auf die Schlussphase hielten die Neckarstädter die Pokalpartie ausgeglichen. Dies war vor allem ein Verdienst von Spielmacher Richard Kellerer. „Er ist der beste Siebenmeter-Schütze im Bezirk“, sagt Haffa. Kellerer verwandelte seine sieben Strafwürfe. In der zweiten Hälfte wechselte er dann von der Spielmacher-Position an den Kreis.

„Alle Mannschaften sind fair miteinander umgegangen“, sagte Haffa nach Abschluss der drei Partien. Der TV Aixheim war mit seiner zweiten Mannschaft den beiden anderen Teams zwar spielerisch unterlegen, überzeugte aber kämpferisch. Das honorierten die Fans des TVA, die ihre Zweite frenetisch anfeuerten.

Dass aus dem Final Four nur ein Final Three wurde, lag am TV Talheim. Der Bezirksliga-Vizemeister hatte für den Pokaltermin eine Abschlussfahrt gebucht und war nicht anwesend. Der Bezirk hatte daraufhin den freien Platz ausgeschrieben und die erste Mannschaft des TV Aixheim, die sich gemeldet hatte, für die Endrunde nominiert. Doch nach einem Einspruch der HSG Rietheim-Weilheim, die im Viertelfinale den TV Aixheim ausgeschaltet hatte, untersagte der Handballverband Württemberg den Einsatz der Aixheimer Landesliga-Mannschaft. Der Bezirk Neckar-Zollern hatte mit seinem Vorgehen dem TVA Hoffnungen gemacht, die der Spielordnung jedoch nicht gerecht wurden.

„Wir haben den Umbruch nach dem Abstieg aus der Württembergliga gut verkraftet. Wir haben gezeigt, was mit guter Kameradschaft, Charakterstärke und Trainingsfleiß möglich ist“, fasst Haffa die abgelaufene Landesliga-Saison zusammen. Trainer Jochen Trinkner: „Wir sind mit dem fünften Platz zufrieden, sind auf einem guten Weg, da die Spieler gute Fortschritte gemacht haben.“

Der HSG Rietheim-Weilheim ist es daher auch vor der Zukunft nicht bange, auch wenn sie demnächst auf Lukas Beck verzichten muss, der zur HSG Konstanz wechselt (wir berichteten). Trinkner: „Am Anfang war viel auf Lukas Beck zugeschnitten. Doch er hat die meisten Spiele berufsbdingt nicht mitmachen können. Es war dann wichtig, dass die Mannschaft die Erfahrung gemacht hat, dass es auch ohne ihn geht.“