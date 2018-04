Von Deutsche Presse-Agentur

Beim Zusammenstoß zweier Kleinflugzeuge in der Nähe von Schwäbisch Hall im Nordosten Baden-Württembergs sind am Sonntag mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Die Maschinen seien am Nachmittag im Landeanflug gewesen, teilte die Polizei mit. Demnach handelt es sich um ein Sportflugzeug und um ein Ultraleichtflugzeug. „Sie waren im Landeanflug, mehr kann ich noch nicht sagen“, erklärte ein Polizeisprecher am Abend.

Ob es weitere Opfer gab, war zunächst unklar.