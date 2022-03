Podcast: Schlaf- und Arbeitsplatz gesucht! Kriegsflüchtlinge und Helfer sind erschöpft, aber unermüdlich motiviert

Immer mehr Menschen finden in der Region Zuflucht vor dem Krieg in der Ukraine. Schnell müssen Schlafmöglichkeiten her, viele suchen schon nach Jobs. Es gibt viele helfende Hände. Die müssen sich allerdings auch erst organisieren.

Wir haben in dieser Woche mit vielen Geflüchteten und Beteiligten gesprochen und zeigen ein Stimmungsbild. Was passiert gerade, wo kann man mit anpacken, was geht in den Köpfen der Geflüchteten vor? All das sortieren wir in der neuen Folge „Alles Tutti“.

