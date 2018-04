Platz zwei für Jan Diener und Schüler-B-Team

Nachdem die Saison in der baden-württembergischen Nachwuchscup-Serie (Racepedia-Cup) der Triathleten mit dem Swim & Run in Mengen eröffnet worden war (wir berichteten), hat nun in Neckarsulm der erste komplette Triathlon für die zehn Teilnehmer der Tuttlinger Sportfreunde (TSF) auf dem Programm gestanden.

Vor allem im Schülerbereich waren die TSFler stark vertreten. In der jüngsten Schülerklasse (Schüler B – Jahrgang 2007/08), ind er 100 Meter im Hallenbad geschwommen, 2,5 Kilometer geradelt und 400 Meter gelaufen werden musste, erkämpften sich Mike Mayer (Platz sechs), Philipp Kammerer (13.) und Valentin Storz (15.) in der Mannschaftswertung den zweiten Platz. Mira Gollwitzer, die in Neckarsulm ihren ersten Triathlon überhaupt bestritt, und Mia Kammerer kamen auf die Ränge neun und zwölf.

Größtes Teilnehmerfeldstartet bei den Schülern A

Das größte Teilnehmerfeld war bei den Schülern A (Jahrgang 2006/07) am Start. Hierbei war bereits die doppelte Streckenlänge zu absolvieren. Vivien L’hoest (13.), Pascal Hermann (19.) und Finn Hermann (26.) platzierten sich im Mittelfeld.

Im Jugendbereich war von den Tuttlinger Sportfreunden nur Jan Diener am Start, der mit zahlreichen baden-württembergischen und saarländischen Landeskader-Athleten starke Konkurrenz hatte. Er ist in diesem Jahr erstmals in der Jugend A startberechtigt, in der die komplette Sprintdistanz über 800 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer laufen zu bewältigen ist.

Als Vierter kam der Wurmlinger aus dem Wasser und hatte das Glück, dass er auf der anspruchsvollen Radstrecke durch die Weinberge in einer Vierergruppe fahren konnte, in der sich auch seine beiden Landeskader-Kollegen befanden. Gemeinsam kamen sie in die Wechselzone und machten sich auf den Weg, den Weinberg zu Fuß vier Mal zu erklimmen. Hier bei fiel die Entscheidung bereits in der ersten Runde, als der Remchinger Duncan Frey unaufhaltsam davonzog. Jan Diener brachte einen sicheren zweiten Platz nach Hause.

Im Vorprogramm des Racepedia-Cups wurde ein Schnupper-Wettbewerb ausgetragen, der ebenfalls recht stark besetzt war. Der jüngste Tuttlinger Teilnehmer, der siebenjährige Lukas Kammerer, erreichte in der Klasse Schüler C den neunten Rang.

Die Eltern gehen beim Jedermann-Triathlon an den Start

Auch die Eltern der TSF-Teilnehmer hatten die Möglichkeit, in Neckarsulm an den Start zu gehen. Auf der Jedermann-Distanz (500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Rad, fünf Kilometer Laufen) holte sich Michael Mayer den Sieg in Altersklasse 50. Eva Hermann wurde Dritte bei den Damen W40.