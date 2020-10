Platanen ersetzen kaukasische Steppenkirschen auf dem Friedhof Durchhausen

Eine große Pflanzaktion hat der Durchhauser Obst- und Gartenbauverein auf dem Friedhof organisiert. 20 Platanen wurden in der nunmehr dritten Pflanzetappe gesetzt. Sie ersetzen die kaukasischen Steppenkirschen, welche sich auf dem Durchhauser Friedhof nicht wohlgefühlt hatten. Die Durchhauser sind ein eingespieltes Team, ergänzt durch die Mitarbeiter des Bauhofs. Der Durchhauser OGV ist sehr rege: 2020 gab es einen Streuobstpflegetag und einen Sommerschnittkurs, daneben werden innerorts verschiedene Pflanzflächen betreut, und dieses Jahr wird bereits der 59. Blumenschmuckwettbewerb ausgelobt. Und wenn Not am Garten oder Baum ist, dann kann man sich jederzeit gerne an den Durchhauser OGV wenden.