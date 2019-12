Plastiktüten nehmen spürbar ab

Die Vermeidung von Plastikmüll ist in den vergangenen Jahren zum Dauerthema geworden – so auch bei den Einzelhändlern in Tuttlingen. Die Geschäfte bieten Alternativen an und auch bei den Kunden findet ein Umdenken statt.

Der EU-Richtlinie von 2016, die vorsieht, die Kunststofftüten zu reduzieren, schloss sich auch die Bundesregierung an und will den Verbrauch dieser Tüten senken und damit das Umweltbewusstsein weiter stärken. Deshalb traf das Bundesministerium mit dem Handelsverband Deutschland eine freiwillige Vereinbarung. Dieser kommen mehrere Tuttlinger Geschäfte nach – mit Erfolg.

Bei Kohler-Gehring, die Accessoires, Taschen und Reisegepäck verkaufen, habe sich in den vergangenen drei Jahren einiges getan: „Früher haben neun von zehn Kunden eine Plastiktüte verlangt“, weiß Geschäftsführer Jörg Sutter und ergänzte: „Heute ist das Gegenteil eingetroffen. Das hat uns selbst überrascht und ist sehr erfreulich“. Viele seiner Kunden würden bereits Tüten von zuhause mitbringen. Kohler-Gehring bietet zudem hochwertige und stylische Einkaufsbeutel zum Wiederverwenden an zu einem geringen Preis von wenigen Euro. Auf dieses Angebot würden seine Mitarbeiter die Kunden hinweisen, und die wiederum darauf eingehen.

„Verlangt wird eine Plastiktüte nicht mehr oft“, beobachtet Sutter. Und wenn doch, bietet er eine Tasche mit Recyclingkunststoff an, die das Zertifizierungsmerkmal, den „Blauen Engel“, besitzt. Sutter stellt derzeit Überlegungen an, die Kunststofftüten in seinem Laden ganz zu vermeiden und sucht nach einer Lösung, die die gekauften Waren der Kunden trotzdem ausreichend auf dem Heimweg schützen.

Auch bei der Buchhandlung Greuter machen sich die Verantwortlichen Gedanken. „Seit es die EU-Richtlinie gibt, sind unsere Tüten kostenpflichtig. Das betrifft sowohl die Plastik- als auch die Papiertüten“, sagte uns Filialleiterin Katharina King. Auch sie beobachtet häufiger, dass ihre Kunden eine eigene Tasche bereits dabeihaben. Buch Greuter führte zudem ein Pfandsystem ein, bei dem Taschen aus Stoff für einen Euro geliehen werden können. „Auch das wird angenommen“, ist King erfreut. „Manchen Personen ist es mühsam dieses Thema zu erklären. Das sind aber nur Einzelfälle“, merkte sie an und meinte damit beispielsweise das Verlangen eines Endgeldes für eine Plastiktüte. Kalender und andere größeren Produkte werden bei Greuter in Versandkartons und große Umschläge verpackt. „Aktuell sind wir dabei, komplett von den Plastiktüten loszukommen. Wir suchen nach einer Lösung, die wirklich umweltfreundlich und regional ist. Das streben wir gerade intensiv an“.

Eine, die längst von Plastiktüten Abstand genommen hat und diese links liegen lässt, ist die Tuttlingerin Angela Köhler. Sie geht seit mehreren Jahren überall mit ihren eigenen Stofftaschen einkaufen – „der Umwelt zu Liebe“, sagte sie und weiß: „Eine Stofftasche ist obendrauf viel angenehmer zu tragen“. Auch künftig will sie das Haus nicht ohne ihre Stofftaschen verlassen. „Ich stehe voll dahinter. Das ist mein ökologischer Fußabdruck, den ich für die Nachwelt hinterlasse“, sagte sie voller Überzeugung.

Bei der Boutique Aust Fashion kommen die Kunden erst gar nicht in die Versuchung, eine Plastiktüte zu kaufen. Denn: „Wir bieten keine Kunststofftüten an und haben das, seit wir hier in Tuttlingen sind, auch noch nie getan“, weiß Geschäftsinhaberin Andrea Dittrich-Meurer. Aust Fashion habe ohnehin ein umweltfreundliches und durchdachtes System. Die Kunden erhalten bei ihrem Einkauf kostenlose Papiertüten. „Diese können sie bei uns auch wieder abgeben“, betonte die Geschäftsinhaberin.

Einen Restbestand an kostenlosen Plastiktüten gibt es im Moment noch beim Schuhgeschäft Laufwerk in Tuttlingen. „Wenn diese verbraucht sind, kommen keine mehr nach. Wir händigen dann nur noch reine Papiertüten aus ohne Aufdruck“, weiß Laufwerk-Mitarbeiterin Sibylle Hensler, die keine Kosten für eine Tüte verlangt.

Diese Papiertaschen habe sie in unterschiedlichen Größen vorrätig, damit „kein Material unnötig verschwendet wird“. Sie bemerke, dass ihre Kunden bewusster mit dem Thema Plastikmüll umgehen und den Umweltaspekt beachten würden. Hensler selbst versucht zudem, wenig wegzuwerfen und beispielsweise das Seidenpapier, in denen Schuhe verpackt sind, als anderweitige Verpackung für Kunden wiederzuverwenden – zum Beispiel für Schmuck oder Gürtel.

Die Bundesregierung hat jüngst ein Verbot für Plastiktüten auf den Weg gebracht. Durch das rechtzeitige Umdenken der örtlichen Geschäfte und deren Kunden mit dem Ergebnis einer starken Reduzierung von Plastiktüten, dürften die Tuttlinger dem deutschlandweiten Verbot im Verlauf des kommenden Jahres gelassen entgegensehen können.