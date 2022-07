Plastikfreies Einkaufen macht Spaß

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Montag, 4. Juli startete die Klasse 3a der Grundschule Im Holderstöckle zu einem Ausflug in die Stadt. Das Ziel war der Unverpacktladen „WaageMut“ in der Donaustraße. Dort wurden die Kinder sehr freundlich von Kirstin Hauser und Simone Ibnjeddi empfangen, die schon alles vorbereitet hatten. Kirstin Hauser erklärte sehr anschaulich warum es wichtig ist, auf Plastik und Müll zu verzichten.

Nach vielen interessanten Informationen wurde die Klasse in verschiedene Gruppen eingeteilt: Eine Gruppe kaufte mit dem Geld aus der Klassenkasse Zutaten für ein Müsli ein, wog die Zutaten ab und bereitete eine große Schüssel mit sehr leckerem Müsli zu. In einer anderen Gruppe stellten die Kinder aus Tetrapacks Aschenbecher her, die sie später auf dem Heimweg an verschiedenen Stellen aufhängten. In einer weiteren Gruppe wurden Handzettel und Coupons für den Unverpacktladen gebastelt.

Nachdem die Kinder das selbstgemachte Müsli verzehrt hatten, machten sie sich auf den Heimweg. Allen wurde an diesem Vormittag klar, dass jeder einen kleinen Beitrag dazu leisten kann, weniger Müll zu produzieren. Vielen Dank an Kirstin Hauser und Simone Ibnjeddi für diesen interessanten und besonderen Vormittag.