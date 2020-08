Plätze in Kindergarten kosten deutlich mehr

Mitten in der Sommerpause hat sich der Durchhausener Gemeinderat zu einer weiteren Sitzung getroffen. Dabei auf der Agenda: die Erhöhung der Kindergartenbeiträge, die Einführung des digitalen Sprechfunks bei der Feuerwehr sowie die Vorstellung des Kreisseniorenrats durch deren Vorsitzenden Anton Stier.

Es ist eine moderate Steigerung der Elternbeiträge für die Kindergartenplätze. Gemäß den Vorschlägen, die Vertreter des Gemeindetages, des Städtetages und der Kirchen empfehlen, steigt der Preis für eine Familie mit einem Kind von 117 auf künftig 119 Euro. Bei zwei Kindern fällt die Erhöhung ebenfalls um zwei Euro aus, bei einer Familie mit drei Kindern sind es 61 statt 60 Euro und bei einer Familie mit vier Kindern bleibt der monatliche Satz bei 20 Euro.

Allerdings steigen die Kosten für die Kinderkrippe auch in diesem Jahr massiv. So muss eine Familie mit einem Kind künftig 58 Euro mehr zahlen. Grund dafür: Der Gemeinderat beschloss im vergangenen Jahr die starke Subventionierung von Kleinkinderplätzen nach und nach den Empfehlungen anzupassen. Daher wurde im vergangenen Kindergartenjahr bereits ein deutlicher Kostensprung beschlossen, um nun in diesem Jahr zu den landesweiten Empfehlungen aufzuschließen. Statt 294 zahlt eine Familie mit einem Kind 352, eine Familie mit zwei Kindern nun 261 statt 218 Euro, bei drei Kindern sind es nach 141 fortan 177 Euro und bei vier Kindern statt 53 künftig 70 Euro. Der Beschluss erfolgte einstimmig.

„Wir wollen in jeder Gemeinde einen Ansprechpartner, einen Kümmerer, ernennen, der die Interessen der älteren Mitmenschen vertritt“, sagte der Vorsitzende des Kreisseniorenrates, Anton Stier. Der Vertreter soll sowohl Informationen des Kreisseniorenrates in die Gemeinden tragen als auch von Problemen berichten. „Wir wollen einen besseren Anschluss des ländlichen Raumes“, sagte Stier. Weitere Themen für den Rat sind der Nahverkehr und bessere Aufklärung über Betrügereien an Senioren, die, wie Bürgermeister Simon Axt sagte, „leider auch bei uns erfolgreich durchgeführt wurden“. Nun soll zeitnah ein Vertreter aus Durchhausen benannt werden.

Mit 12 900 Euro soll die freiwillige Feuerwehr technisch aufgerüstet werden. Wie vom Kreisbrandmeister Andreas Narr gefordert, gab der Gemeinderat grünes Licht für die Bewilligung der Gelder. Künftig soll die Feuerwehr, wie bereits in Trossingen, mit digitalem Sprechfunk kommunizieren. Dabei stehen Zuschüsse in Höhe von 2400 Euro in Aussicht.