Pläne für Baugebiet Heuhäusle konkreter

Mit knapper Mehrheithat der Möhringer Ortschaftsrat dem Bebauungsplan „Heuhäusle“ zugestimmt. In diesem Baugebiet sollen Einfamilienhäuser, Doppelhäuser oder Mehrfamilienhäuser mit Generationenwohnen entstehen. Letztlich soll der Bedarf die endgültige Gestaltung entscheiden, bereits jetzt sind mehrere Varianten angedacht.

Dieser Bebauungsplan hatte sich aufgrund des notwendig gewordenen Hochwasserschutzes um einige Jahre hingezogen. In der jüngsten Sitzung ging es nun um die Änderung der Verfahrensart und der Anpassung des Geltungsbereich sowie die frühzeitige und freiwillige Bürgerbeteiligung, die noch vor den Sommerferien stattfinden soll.Ebenso festgelegt werden müsse, inwieweit es nur eine zweigeschossige oder sogar eine dreigeschossige Bebauung geben soll, hieß es in der Sitzung.

Ortschaftsrat Marius Manger schlug auch die Einführung eines Punktesystems bei der Vergabe der Bauplätze vor, so wie dies in anderen Städten längst üblich wäre. Da müsse allerdings genau hingeschaut werden, so Karin Kohler vom Liegenschaftsamt, da es hier klare Vorgaben seitens der EU gebe. Bei Nichtbeachtung wäre es oft so, dass sich aufgrund von anhängigen Verfahren die Vergabe der Bauplätze jahrelang verzögere.

Zudem ging es um Grabungen des Denkmalschutzamts im Gebiet „Hinter dem Kirchle“. Bereits 2012 kam eine archäologische Sondierung des Untergrundes zu dem Ergebnis, dass sich dort ein Grab sowie Siedlungsreste aus der Bronzezeit und aus der frühkeltischen Zeit befinden. Nun ist eine Rettungsgrabung mit Dokumentierung notwendig geworden, wofür die Arbeiten für knapp 104.000 Euro vergeben wurden. Diese Kosten werden bei einem eventuell späteren Verkauf zur Bebauung auf die Grundstücke mit umgelegt.

Weitere Themen: Auf Wunsche der Räte soll die früher gewährte Schulentlassgabe an die Möhringer Entlassschüler wieder eingeführt werden. Beim Rathaus soll eine Radstation entstehen, wie OV Dreher bekanntgab. Für den Eugen-Grieshaber-Ring wurde mehr Transparenz für die Regelung des Verkehrs gefordert, da dort einfahrende Autos die spielenden Kinder oft sehr spät sehen würden.